Martin Karlsson öppnar för nya, lokala skivbolaget Lätta bördor: ”Melodier som vettiga människor oavsett ålder kan ryckas med i”

– Det är något speciellt med en fysisk skiva, något som inte riktigt går att förklara. Speciellt singlar, säger Daniel Svensson, grundare till nystartade skivbolaget Lätta bördor.

– Hur labeln ser ut, hur omslaget ser ut samt de perfekta två låtarna som är representerade. Att singlarna kommer finnas kvar och kunna spelas även om 40 år. Att folk kan köpa dem kanske som samlarobjekt eller kanske på en loppis för fem kronor. Den känslan är ju jäkligt mäktig ändå.

En sån jäkla boom och stället vi hade valt var nästan fullproppat varje gång

Utöver att ha skivsamlare, dj, klubbfixare (vinylklubben Svarta guldet och punkklubben Klubb nerv), frekvent podgäst (bland annat i utmärkta hardcore-podden ”Nere på noll”) och fanzine-fixare på sitt CV, går musikälskaren Daniel Svensson nu in i en ny roll som skivbolagsdirektör. Den första egna singeln, ett tvåspårigt alster med Martin Karlsson’s Degradation, premiäras denna afton på The Pennybridge arms. Atmosfären är lika delar förväntansfull som stöttande. Som det bör vara när lokala eldsjälar bjuder upp till dans.

– När vi startade Svarta guldet så fanns det ju knappt någon klubb som pysslade med det, en vinylklubb. Det blev en sån jäkla boom och stället vi hade valt var nästan fullproppat varje gång, berättar Daniel.

– Svarta guldet är på en långvarig semester men nu har ju nästan varje krog en vinyl-dj så det känns som att vi gjorde vårt jobb rätt.”

Efter Svarta guldet fanns det egentligen bara ett logiskt nästa steg för Daniel och det var att starta en egen label.

– Jag har ju alltid varit svag för just DIY-kulturen, att man faktiskt kan göra saker själv och inte vara beroende av andra.

Självklart att första släppet på Lätta bördor var Örebroanknutet

Den så kallade DIY-kulturen (”Do It Yourself”) bygger egentligen på något så enkelt som passion. Att älska något så starkt att man måste få utlopp för den där kreativa ådran som kittlar själen. Kulturen kan manifestera sig i allt från snickeri till sportande eller, som i det här fallet, musikskapande. Oavsett var intresset ligger, så drar man sig till minnes den gamla fina frasen: ”Gör det själv – ingen annan kommer att göra det åt dig”.

Örebro är ingen färsking inom kulturen, i synnerhet inte inom musikscenen, då vi bland annat har nystartade musikkrogen Watt och sporadiska klubbar som Svarta Bettan, Klubb skattkistan, Klubb mono och kulturföreningen stationen.

– Det känns som det går i vågor. Ibland kan det kännas som det går år utan ett vettigt spelställe för mindre band, men överlag är Örebro en stad med ett bra driv, menar Daniel gällande DIY-kulturen i staden.

– Det kändes ju därför självklart på något sätt, när allt var spikat, att första släppet på Lätta bördor var Örebroanknutet.

Med det här förstasläppet blev jag ju medveten om barnsjukdomarna

När Martin Karlsson’s Degradation äntrar scenen och kör sina två låtar Barbwire och Too far gone står det klart att detta är en utmärkt första giv för ett nystartat bolag. Det är powerpop som minner om akter som The Stooges och Dead boys. Det är lättlyssnat och inbjudande, något som menas i den mest positiva bemärkelsen, och melodier som vettiga människor oavsett ålder kan ryckas med i.

När applåderna lagt sig och Martin Karlsson’s Degradation går av den lilla trånga scenen förstår man ändå värdet av en kultur helt fristående från stora bolag där vinst alltför ofta går i bräschen och själva skaparglädjen får sitta i baksätet. DIY-folket är en vital kugge i det lokala kulturlivet. Och Daniel planerar inte att ligga på latsidan med Lätta bördor.

– Nästa släpp hoppas jag kunna göra redan till hösten. Med det här förstasläppet blev jag ju medveten om barnsjukdomarna som finns och hur man undviker dem i framtiden. Så målet nu är att få Lätta bördor att rulla på.

Avslutningsvis, i klassisk gör-det-själv-anda, så är Daniels högsta önska inför framtiden något måhända litet men ack så vitalt.

– En riktigt bra tejphållare för att undvika blåsor när jag packar alla ordrar!

MUSIK

The Pennybridge arms, 8 juni

Martin Karlssons Degregation

Nystartade skivbolaget Lätta bördors första släpp