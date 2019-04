Mats Ronander och LaGaylia Frazier hyllar 50-årsjubilerande Woodstock: "Unik och omvälvande period i musikhistorien"

Woodstockfestivalen 1969 i USA lockade 450 000 besökare under tre dygn. Ett halvt sekel senare påverkar den ännu dagens musik på många sätt. Eftersom det är 50-årsjubileum i år har flera länder gjort sin egen hyllningsturné till festivalen. Sveriges drar ut på vägarna sent 2019. Yngst i skaran är alltså LaGaylia Frazier.

– Jag kände när jag kom in i samma rum som Py, Micke och Dan att det här är människor som bär på en extrem tyngd. De var medvetna om Woodstock när det hände, säger LaGaylia Frazier.

USA-födda LaGaylia var bara åtta år när festivalen ägde rum. Hon växte upp i en familj med en far som hon beskriver som "mycket mer konservativ" än Woodstock-folket. Där spelade hon klassisk musik på piano och hade tjocka glasögon. Inte så mycket hippie-aura alls alltså.

– Senare har jag förstått mer av Woodstocks betydelse, och att mina favoriter, som exempelvis Prince, var starkt influerad av Jimi Hendrix. Den psykedeliska eran var verkligen ett totalt uppror mot begränsningar, så coolt tycker jag, säger LaGaylia Frazier, som bland annat ska framföra Janis Joplins "Piece of my heart".

Py Bäckman var 21 under Woodstock och minns det som en revolutionerande händelse. Den väckte hopp för henne som turnerande musiker, då i huvudsak på fritidsgårdar. Hon såg filmen från 1970 och besökte på Sveriges motsvarighet Festen på Gärdet juni 1970, "med min unge på axlarna".

– Jag tyckte väl det var ganska lössläppt. Hippies som dansade halvnakna och spelade flöjt. Men det speglade tiden, säger Py Bäckman, som har Joan Baez "Joe Hill" på sin låtlista.

Även Dan Hylander hade stenkoll på Woodstock-scenen som 15-åring.

– 60-talet var ju en så ofantlig explosion i kreativitet, förknippat med antikrigsrörelsen. Det var en unik tid. Popmusiken i dag har tappat ofantligt mycket i trovärdighet och betydelse jämfört med då, även om det förstås finns undantag. Den svenska proggrörelsen var kanske väl partipolitisk. Hippierörelsen i USA handlade mer om allmänna ställningstaganden mot saker.

Han berättar att det blir egna tolkningar av låtar som spelades då och var aktuella under eran, både i not för not- och mer fria versioner.

– Sångstämmorna i Crosby Stills Nash Youngs "Judy Blue Eyes" ska vara exakt som de sjöngs. Och jag kommer stämma gitarren som Stephen Stills gjorde.

Om du måste välja mellan Woodstocks artister och den svenska proggen, vad tar du?

– Woodstock såklart. Det är därifrån jag kommer. Den musiken man lyssnar på från fem år till sexton är alltid den som betyder mest. Tveklöst.

Till Örebro kommer turnén den 23 november, med Mats Ronander, alias Malla, som Dan Hylander förknippar starkt med staden.

- Örebro är för mig Mallas hemstad. Det är så otroligt många musikanter som kommer härifrån. Vår trummis på turnén, Peter Damin är ju också en av dem.

LaGaylia Frazier associerar däremot till sin aktuella danspartner i Lets Dance, och placerar Kumlabördiga Tobias Bader i Örebro-trakten.

Låtlistan till showen är inte helt spikad än – men Mikael Rickfors kan ståta med att tre låtar han skrivit framförts av artister som uppträtt på Woodstock, däribland Santana och Richie Havens. Han flyttade själv till USA 1970 för att arbeta som artist.

– Woodstock handlade ju mycket om en förenande livssyn och kärlek. Det tänket och livsstilen satt i länge, även om det var rätt bortblåst i åtminstone L.A. där jag bodde omkring 1971. Kanske har det där tänket präglat mig någonstans.

Föreslagen låtlista

LaGaylia Frazier

Piece of my heart (Janis Joplin)

Dance To The Music (Sly & The Family Stone)

I Want To Take You Higher (Sly & The Family Stone)

We´re Not Gonna Take It (The Who)

See Me Feel Me (The Who)

Mikael Rickfors

Hey Joe (Jimi Hendrix)

Freedom (Richie Havens)

Wooden Ships (Crosby, Stills & Nash)

A whiter shade of pale (Joe Cocker/Procul Harum)

Soul Sacrifice (Santana)

Dan Hylander

Bad moon rising (Creedence Clearwater Revival)

Spinning wheel (Blood, Sweat & Tears)

I-Feel-Like-I´m-Fixing-To-Die-Rag (Country Joe McDonald)

Wooden Ships (Crosby, Stills & Nash)

My Generation (The Who)

Don´t let me be misunderstood (Joe Cocker)

Py Bäckman

Joe Hill (Joan Baez)

All along the watchtower (Jimi Hendrix/Dylan)

To love somebody (Jefferson Airplane)

I put a spell on you (Creedence Clearwater Revival)