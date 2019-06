Mello-vinnare bakom första låtsläppet för Örebrobaserade Soulmates – firas på Makeriet i kväll

Örebrobaserade musikkollektivet Soulmates har gjort många samarbeten med andra artister – inte minst Boris Renée. Nu kommer första låten i eget namn, skriven av Mello-vinnaren Tobias Lundgren samt Niclas Bäcklund.

Låten släpps från Örebrobaserade bolaget Prophone på alla digitala musikplattformar den 7 juni 2019.

Tiomannabandet firar singelsläppet med en spelning på Makeriet kl 20 samma kväll.

Lokala släpp

Artist: Soulmates

Genre: Soul/pop

Om låten: ”Let the soul take over” har alla ingredienser som kännetecknar Soulmates musik, ett svängigt beat, själfull sång, en blåssektion på tårna och ett överflöd av spelglädje. "En musikalisk bjudning som det inte går att undvika att ryckas med av och som du kommer få svårt att sitta still till!" lovar bandet.

Om bandet: Består av Tobias Lundgren, Charlotte Ollward, Åsa Bergfalk, Stefan Bäcklund, Pehr Hagerius, Jonas Kahnberg, Lukas Ivarsson, Filip Olandersson, Stephan Jansson och Niclas Bäcklund.

