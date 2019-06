NA avslöjar: Strippklubben på Holmen har kopplingar till mc-gänget No Surrender: ”Vi har ögonen på dem”

En 43-årig örebroare var ledare för det kriminella gänget Black Cobra när de tog över ett hotell mitt i Örebro centrum. Under 2014 tvingades klubben bort från hotellet – och snart misstänks gänget istället ha tagit över lokalerna på Holmen från en sexklubb.

Efter att Black Cobra upplöstes någon gång runt 2014 ska örebroaren ha bytt lojalitet, till det holländska mc-gänget No Surrender, enligt uppgifter till NA.

– Det ingår i vårt jobb att ha koll på när sådana här typer av sammanslutningar när de etableras. Jag vill inte gå in på detaljer om No Surrender. Men vi har haft ögonen på dem sedan starten, säger Tommy Lindh.

När polisen slog till mot örebroaren i en knarkrazzia för några år sedan hittades emblem med mc-gängets symboler i mannens bostad. Mannen har i tidigare polisförhör berättat om tiden i Black Cobra och varför han slutade som ledare där.

"Det fanns inga regler. Alla sprang och gjorde vad de ville och allt skit hamnade på mitt huvud. Tjugo yra höns som gjorde vad de ville. Jag fick skit för massa saker och fick spela pappa för massa personer", säger han.

Den här sprängladdningen var lika kraftig som den i Nyköping

Örebroaren har kopplingar till en 38-årig man från Linköping. Linköpingsbon var även han tidigare ledare i Black Cobra – men stod enligt polisuppgift under örebroaren i hierarkien. Efter att Black Cobra lades ned har 38-åringen haft en ledande roll i No Surrender.

I juni sprängdes en stor bomb vid ett bostadshus i Linköping. Polisen i Örebro utreder nu om sprängningarna kan ha något samband med varandra.

– Den här sprängladdningen var lika kraftig som den i Linköping. Det är bara att titta på byggnaderna här bredvid för att inse det. Vi har alltså haft två lika kraftfulla sprängdåd på kort tid i Sverige. Vi kommer naturligtvis att undersöka om det finns någon koppling, säger Annica Laestadius, lokalpolisområdeschef i Örebro.

Vi vet även att vissa av dessa personer rör sig mellan Örebro och Linköping

Enligt uppgifter till Expressen kan dådet i Linköping ha varit riktat mot en medlem i mc-gänget No Surrender. Mannen ska ha fått en ledande roll i mc-gänget efter att örebroarens vän i Linköping börjat avtjäna ett fängelsestraff.

– Det var inte riktat mot oss. Vi har ingenting kopplat till den adressen, sade mc-gängets Sverigepresident till Expressen efter dådet.

Polisen vill inte berätta om det är gängtillhörigheten till No Surrender som gör att man intresserar sig för likheterna mellan de båda sprängdåden.

– Jag vill inte gå in på några gängtillhörigheter. Vi vet att de det finns kriminella individer som hänger på strippklubben. Vi vet även att vissa av dessa personer rör sig mellan Örebro och Linköping, säger Annika Laestadius.

Den 13 juni 2018 avlossades en stor skottsalva från ett automatvapen mot ett flerfamiljshus på Väster. På en adress i huset är örebroaren skriven. Polisen har ännu inte lyckats ta reda på vem skotten riktats mot.

Tidigare under våren började en bil brinna i centrala Örebro. Bilen tillhör, enligt uppgift till NA, barnet till en annan tongivande medlem i No Surrender i Örebro.

– Vi tittar tillbaks på allt som hänt kring de här kriminella individerna den senaste tiden. Jag kan inte säga att det ena är kopplat till det andra i nuläget. Men vi tittar på de här sakerna och kommer att utreda det, säger Annika Laestadius.

Sprängningen tog oss verkligen på sängen

No Surrender startades i Nederländerna under 2013. Det är ett mc-gäng som kan jämföras med Hells Angels och Bandidos. Enligt mc-gängets hemsida finns en avdelning i Sverige som går under namnet "Midtown". Flera av de svenska medlemmarna har enligt uppgift tidigare varit med i Black Cobra.

– Den här sprängningen tog oss verkligen på sängen. Vi försöker alltid ligga steget före med vårt underrättelsearbete. Vi hade inte den minsta indikation på att det här skulle hända nu, säger Annika Laestadius.