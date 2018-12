NA-läsarnas julklapp till kändisar: ”Donald Trump skulle få en bajskorv”

Pelle Jess, 19 år, Örebro/Göteborg:

– Jag skulle vilja ge Donald Trump en julklapp. Han skulle få en sån där bajskorv man köper inne på Teknikmagasinet. Jag tycker att hans inriktning är helt fel, så det förtjänar han.

Frida Cedervall, 19 år, Lindesberg:

– Jag skulle vilja ge en kram till influencern Lovette Jallow. Jag tycker att hon är väldig bra eftersom hon håller i föreläsningar om viktiga saker, till exempel kvinnors rättigheter och rasism.

Stefan Bergström, 58 år, Örebro:

– Oj, det var en svår fråga, men jag skulle vilja ge en julklapp till någon som sprider mycket glädje. Jag skulle nog säga Robert Gustavsson. Om jag fick ge honom något specifikt så skulle det i såna fall vara lite lugn och ro. Jag tror verkligen att han behöver det, han har nog ett väldigt stressigt schema.

Shina Hosseini, 36 år, Örebro:

– Jag tycker inte någon kändis alls borde få en julklapp av mig, eftersom de redan har så de klarar sig. Om jag fick ge bort en julklapp skulle jag i såna fall vilja ge den till någon som inte har så mycket, en fattig person eller till ett barn som inte får några julklappar.

Camilla Seger Holmquist, 18 år, Örebro:

– Jag vill ge en julklapp till youtubern, låtskrivaren och sångaren Dodie Clark, för att jag älskar hennes musik. Jag är själv musiker, så som julklapp skulle jag ge henne min musik som hon kan lyssna på, jag hoppas att hon skulle uppskatta det.

Lars-Göran Rosén, 48 år, Örebro:

– Jag skulle vilja ge en julklapp till Donald Trump. Jag skulle ge honom en skiva av Roger Waters från bandet Pink Floyd. De brukar ju protestera mot Trump när de uppträder, de har ibland en flygande gris i arenan som ska föreställa honom. Albumet jag skulle vill ge bort heter "Is this the life we really want?" vilket är passande. Jag tror att han skulle behöva höra det.

Moa Nilsson, 20 år, Örebro:

– Jag tycker att Mia Skäringer förtjänar en julklapp. Hon har vågat stå upp mycket för kvinnors rättigheter och det är riktigt bra. Jag skulle nog vilja ge henne en spa-upplevelse, så att hon får en chans att koppla av.

Katarina Engström, 57 år, Örebro:

– Jag skulle vilja ge en julklapp till Louise Hoffsten. Jag tror att hon behöver lite uppmuntran med tanke på sin sjukdom, och för att hon har varit så himla bra i "så mycket bättre". Jag skulle gärna ge henne en vecka på Aruba, det är hon värd.

Magnus Pettersen, 49 år, Örebro:

– Jag skulle vilja ge en present till kommunpolitikerna i Örebro, lite mer pengar i kistan skulle de få av mig, eftersom de alltid verkar lida av pengabrist. Då skulle de kunna satsa mer på äldre, ungdomar, skola och funktionshindrade bland annat.

Emma Axelsson, 17 år, Örebro:

– Amy Diamond skulle jag vilja ge en julklapp till. Min familj har följt hennes karriär och tyckt om hennes musik, vi har gett henne födelsedagspresenter tidigare så nu skulle jag vilja ge henne en julklapp istället. En gång gav vi henne en hundspargris eftersom hon samlar på spargrisar. Så jag kanske skulle ge henne något liknande nu i såna fall.