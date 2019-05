Nya fynd visar: Slottet i Örebro äldre än vad man trott: "Vi får skriva om historieböckerna"

I samband med ombyggnaden av Slottets bottenvåning har nya arkeologiska undersökningar gjorts, undersökningar som kastar nytt ljus på Slottets äldsta historia.

Första gången Slottet omtalas är 1364 då hertig Albrekt av Mecklenburg i ett brev till Rostock säger sig ha "erövrat duo castra, Sundby och Örebro" men troligen är slottet betydligt äldre än så.

Arkeologen Johnny Rönngren har krupit runt bland skrymslen och vrår där Lasse-Maja satt fängslad och samlat en hel del fynd. Dessa har analyserats med hjälp av kol 14-metoden och visar intressanta resultat.

– Nu kan man med naturvetenskapliga dateringar diskutera huruvida vi hade ett slott här under sent 1200-tal. Tidigare har det funnits skriftliga källor, nu har vi även dateringar på Slottet som säger att åtminstone stora delar av norra flygeln fanns här under 1300-talet och vi har även fått indikationer om att södra flygeln fanns då också, säger Rönngren.

Hur exakt kan ni datera Slottet?

– C14-uppdateringar är ingen fakta utan vi får en sannolik tolkning utifrån data. Det är ju så arkeologi alltid är.

Så ni kan inte fastslå att Slottet fanns redan på 1200-talet?

– Nej, men man kan diskutera det i alla fall. Men det fanns definitivt här under 1300-talet, svarar Rönngren.

Nu ska en rapport sammanställas som kan få betydelse för Örebros historia. På tisdagen fanns även en representant från Statens Fastighetsverk på plats samt en stadsarkitekt.

– Vi får helt enkelt börja ändra i historieböckerna, konstaterar Johanna Bjelkengren, evenemangsansvarig på Slottet.

Tidigare har NA rapporterat om att det finns arkeologiska prov som indikerar att området där Slottet står kan ha varit en boplats redan på 600-talet.

– Det tyder på att man hittat det som i dag skulle tolkas som järnåldersgravar som funnits här innan Slottet fanns, säger Johnny Rönngren.