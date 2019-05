Örebro slog torrekord i april – så lite regnade det

April år 1865, alltså för mer än 150 år sedan, var en väldigt torr månad. Det noterades bara 1,0 millimeter regn i Örebro den månaden, enligt SMHI:s statistik. Det har varit Örebros rekord när det gäller torra aprilmånader – fram till i år.

Årets april krossade det rekordet. I år mättes bara 0,4 millimeter regn upp i Örebro.

Lokala torrekord sattes på flera mätstationer i landet, exempelvis i Norrköping (0,5 mm mot tidigare 1,8 mm från 2009), Gunnarn/Stensele i Lappland (0,3 mm mot tidigare 1,0 mm från 1870) och Växjö (3,6 mm mot tidigare 4,3 mm från 1974)

Det mest extrema torrekordet slog Hoburg på Gotland där det bara föll 0,1 mm regn. Det tidigare Hoburgrekordet var 1,8 mm från 1974.

De senaste dagarna har det dessutom slagits ett par svenska väderrekord. Ett av dem har med solen att göra.

I Borlänge i Dalarna registrerades 335 soltimmar under april månad, enligt SMHI. Så många timmar har solen inte lyst under april tidigare, inte någonstans i hela landet. Det tidigare svenska aprilrekordet hade Lund och Visby. På båda platserna registrerades 331 soltimmar under april 2009.

Det andra svenska rekordet som noterats de senaste dagarna handlar om vindar – kraftiga vindar. I torsdag morse blåste det orkanstyrka vid Lungö vid Ångermanlandskusten. Det mättes upp 35,4 meter per sekund i den kraftigaste vindbyn. Så hård vind har det aldrig tidigare varit en majdag. Det tidigare byvindsrekordet hade Nidingen i Halland, med 30,9 meter per sekund. Det sattes den 26 maj år 2000.

Alla uppgifter kommer från SMHI.