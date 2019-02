Örebroband spelade in Beatles-gitarristen George Harrisons hyllning till Ronnie Peterson – hör covern exklusivt på NA: ”Låten växer ju mer man lyssnar på den”

Tryck på spelaren ovan för att höra låten!

Martin Hedberg sitter i sin John Player Special Team Lotus-tröja i Rovljud studios på norr och håller i konvolutet till singeln "Faster". I det finstilta kan man läsa att Beatles-gitarristen George Harrison skrivit låten till minne av formel 1-föraren Ronnie Peterson.

Martin var en gång i tiden trummis i Örebrobandet Motherlode. Numera sköter han trummorna i Stoneface. Han var även en av medlemmarna i The Penny Lane Band, ett Beatlesprojekt som spelade av och till i Örebro och London (!) med omnejd under 90-talet.

I dag, den 14 februari, skulle Ronnie Peterson ha fyllt 75 år om han fått leva och inte omkommit i sviterna av kraschen på Monza 1978.

Lagom till bemärkelsedagen passar Martin på att kombinera sina båda intressen. Tillsammans med Michael Hagberg (bas), Göran Lindén (gitarr) och Thomas Lassar (sång och keyboard) har Hedberg (trummor och percussion) spelat in en cover på Harrisons gamla låt.

De kallar sig för RPM. Ronnie Petersons Minne om man så vill. Eller varv per minut, som förkortningen egentligen står för.

– Killarna var med i vårt Beatlesband. Låten är svårsjungen men Thomas gör ett fantastiskt jobb. Jag är jättenöjd med allas insatser, säger Martin.

I filmen Superswede, som gick upp på biograferna 2017, visas unika bilder där Ronnie med familj är hemma hos George Harrison i hans slottsliknande gods Friar Park i Henley-on-Thames utanför London.

Harrison, som gick bort i lungcancer 2001, var extremt formel 1-intresserad och åkte med F1-cirkusen 1977, framför allt i Europa. Då passade han på att själv spela in motorljudet till sin blivande singel.

I ett tv-show från 1990 är Harrison starkt kritisk till hur Ronnie behandlades av Lotusteamet där han var uttalad andreförare bakom Mario Andretti 1978. Andretti blev också världsmästare med Peterson som postum VM-tvåa.

– Han (Ronnie) var mycket snabbare. Han pushade Andretti hela året och överträffade honom alltid under kvalen, men var bakom honom på grund av sitt kontrakt, säger Harrison till Red Ronnie, en italiensk journalist som ändrat sitt artistnamn som en hyllning till Ronnie Peterson.

Beatlen berättar även om sin F1-låt till minne av Ronnie, där textraden "Faster than a bullet from a gun, he is faster than everyone" sticker ut.

– Faster är tillägnad Ronnie. Han kunde ha vunnit lätt den säsongen. Han var mycket snabbare än Andretti.

Harrison pratar med värme om Ronnie i Youtubeintervjun:

– Han kom till mitt hus med Mario, de var goda vänner, och han var en sådan gentleman, säger han.

Martin Hedberg berättar en story med Beatlesanknytning när Ronnie skulle köpa en dator 1977.

– Datorer var ju inte billiga på den tiden och Ronnie var lite om sig och kring sig med pengar. Så han pratade med Paul McCartney om att köpa den ihop, men det blev inte så.

Martin säger att han funderat länge på att spela in "Faster" som aldrig blev någon storsäljare utan mer en kultlåt.

– Låten växer ju mer man lyssnar på den, tycker han.

Martin tog kontakt med skivbolaget Universal Music Sweden och fick klartecken så länge inget ändras i originaltexten. Producent är Martin Jacobson och låten kommer så småningom att finnas på Spotify.

– Jag tänkte först spela in den till 40-årsminnet av kraschen. Men dels hann jag inte och så tänkte jag vilket jäkla datum, det är ju inte roligt, säger Martin och berättar att han varit i kontakt med Ronnies dotter Nina Kennedy.

– Nina gillar vår version, påpekar han.

Martin planerar att köra en Ronnie-kväll i Örebro med lite tidstypiska låtar som avrundas med "Faster". En avskalad show där Martin kommer att gå mellan trumsetet och podiet.

– Jag kör en berättelse som löper kronologiskt med musiken. Det blir mycket fokus på personen och örebroaren Ronnie, och den fantastiska historien om grabben som tog sig till världseliten.

Hedberg undersöker också möjligheten att lägga upp covern på Youtube.

Originalvideon med George Harrison i baksätet och Jackie Stewart som chaufför.

George Harrison hyllar Ronnie.

En hyllningsvideo till Ronnie Peterson.