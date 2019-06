Örebroprofilen Anders "Larra" Larsson förlorade kampen mot cancern – efter dotterns maratoninsats: "Kunde inte ha blivit ett bättre slut"

På måndagskvällen somnade Anders Larsson in på USÖ efter en längre tids sjukdom. Eller "Larra" som alla i hans omgivning kallade honom.

"Larra" var en Örebroprofil i många avseenden. För 30 år sedan var han nära att sparka upp BK Forward i högsta serien. 1989 låg Forward i allsvenskan i en kvart sedan "Larra" gjort 1–0 mot Åtvidaberg, men matchen slutade 1–1 och det blev inget avancemang.

Den flyfotade yttern med den blonda kalufsen fick sedan ett anbud från svenska mästarna Malmö FF som han nobbade.

Så småningom tog långlöpningen över Anders liv. Så sent som i september i fjol sprang han Berlin Marathon, trots att han var märkt av den elakartade hjärntumören.

– Jag bestämde mig tidigt att jag ska bli den bäst tränade cancerpatienten, förklarade han i ett stort reportage i NA i höstas.

"Larra" nådde målet i Berlin på lite drygt tre timmar, en fantastisk prestation, och efteråt hyllades han på sociala medier.

I lördags skulle "Larra" ha sprungit sitt 14:e raka Stockholm Marathon, men sjukdomen ville annorlunda.

Då tog dottern Julia ett eget initiativ. I förra veckan fick hon idén att springa helmaran för sin pappa. Julia hittade en plats på Blocket för 400 kronor och anmälde sig.

– Jag har inte tränat alls på den distansen, sprungit en mil eller så, men jag tänkte att jag testar. Jag visste hur ledsen pappa var för att han inte kunde springa längre, och maraton var verkligen hans grej och signum, säger hon.

Julia lyckades på ren vilja springa de 4,2 milen på fyra timmar och 51 minuter och vinkade till varje tv-kamera hon såg längs vägen.

– Jag fick några oanade krafter. Det fanns inte en tanke på att ge upp, jag bara körde på. Jag sprang ju för pappa, säger hon.

Efter loppet åkte Julia raka vägen till sjukhuset för att ge medaljen till sin pappa.

– Jag fick en tumme upp och han var stolt, det kände jag. Han lös upp och vi firade med champagne på hans rum på sjukhuset. Pappa drack också ett glas. Det blev sista gången jag pratade med honom.

– Vi är så glada för det i efterhand, det kunde inte ha blivit ett bättre slut. Det känns verkligen bra, säger Julia.

Till vardags arbetade Anders som uppskattad affärschef på SJ. Några arbetskompisar drog i gång en insamling med utmaningen att springa minst en engelsk mile om dagen under hela juni. Detta för att stötta Anders i hans kamp under hashtaggen #jaggermigaldrig. Gensvaret har varit stort. Hittills har drygt 65 000 kronor samlats in.

Närmast sörjande är fru Anna-Karin samt barnen Julia och Alexander.

Läs NA:s reportage om Anders Larsson från i höstas: Anders springer maraton – med hjärntumör: "Jag bestämde mig tidigt att jag ska bli den bäst tränade cancerpatienten"