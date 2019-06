Örebros nya musikscen: Teatern! Här är artisterna som kommer hit

Detta nya grepp är ett samarbete mellan Örebro teater och Kulturaktiebolaget. Tanken är att bjuda på intima spelningar i den anrika teaterlokalen, först två måndagar, sedan två lördagar.

Jens Lekman slog igenom 2004 med debutalbumet "When I Said I Wanted To Be Your Dog", och har sedan dess förstärkt sin position som indieartist. Han spelar den 21 oktober. Isabella Lundgren tolkar Bob Dylan i jazztappning den 28 oktober, en sångerska som lyfts fram som en av Sveriges starkaste jazzvokalister. Den 16 november kommer sedan den rikligt Grammis-belönade Jenny Wilson. Den 30 november startar rutinerade Pernilla Andersson, känd från Melodifestivalen och med tio egna album bakom sig, sin julturné här.

Biljetterna till de fyra konserterna släpps tisdag 25 juni.