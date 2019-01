Pelle Blohm: Länge leve kulturen – och bergsgetterna

Det händer ibland att jag kommer att tänka på bergsgetter. Ni vet de där som kan stå mitt på kala lodräta bergväggar hundra meter upp tillsynes helt utan avsatser att placera sina klövar på. Där hoppar de omkring med sina specialanpassade trehövdade klövar med hårda snabbmanövrerade knipfunktioner på ena sidan och en mjuk följsam broms på den andra.

Tänk om man ändå hade en hjärna som så smidigt kunde jobba tillsammans. Dessa bergsgetter måste ändå på något sätt kunna omvandlas till inspiration för att uträtta det man tror är omöjligt.

Som till exempel att kunna överleva som kulturarbetare i dagens moderna värld. Eller har det alltid varit så? Folk vill ha underhållning i form av konst, scenkonst, musik, litteratur, skrivande, fotografi, film, radio, teve och så vidare. Men få av de involverade kan leva på det som uppdragsgivarna vill betala för hårt slit och kreativt arbete. Antagligen för att så många är beredda att arbeta för nästan ingenting eftersom det ändå är så kul och att det i grunden var en hobby.

Dessutom är det nog så illa, att i Sverige åtminstone, så är allt för många av de som sitter på metertjocka hästhandlarplånböcker, vilket i nutid är en metafor för sjukt många siffror efter varandra i en databas, som på allvar är intresserade av de stora konstarterna. De sitter hellre och låter pengarna jobba och försöker få den positiva psykologiska hjärnhalvan att vinna över den negativa så börserna kan blomstra i euforin. Sen spelar dom golf eller seglar eller köper hus på spanska solkusten. Hm, så fördomsfull jag är nu…

Annat var det med den italienska adelssläkten Medici. Under 1200-talet flyttade dom in till Florens där släkten blev en maktfaktor fram till nedgången och slutet under 1600- och 1700-talet.

I radioprogrammet Stil i P1 besökte man modemässan Pitti Uomo i Florens och berättade samtidigt om släkten Medici och framförallt Lorenzo den magnifike som sponsrade både kultur och arkitektur och höll storheter som Michelangelo och Leonardo da Vinci under armarna samt inspirerade kulturen ändå bort till Rom. Släkten Medici och Lorenzo Medici är en stor anledningen till att Florens ser ut som det gör idag och att konsten och kulturen fortfarande betyder mycket.

Här hemma får vi sätta vårt hopp till Amanda Lind. Vår nye kulturminister. Länge leve kulturen!

Pelles lista

1. Cykel: Det har förvisso inte varit någon hård vinter än men den senaste veckan har jag cyklat i snömodd, ishalka och i minus tio grader. Kan konstatera att ni, som försöker tvinga oss som inte vill att cykla året om, inte kan vara riktigt riktiga i huvudet. Det är hemskt!

2. Räkningar: Den där korta perioden mellan den sista räkningen för månaden och den första i den kommande månaden är något av de lyckligaste stunder man kan ha. Att öppna postlådan och finna den tom är nästan som fredagsmys. Jag öppnar, stänger och öppnar igen.

3. Ryggsäcken: Kom fram till sist, ett mirakel. Så akta er, nu ska jag ut i kollektivtrafiken och slå ut take away-kaffe ur medresenärers händer vid vändningar och vridningar samt skrämma livet ur personalen i lyxigt fina designbutiker. Ytterligare en ”ryggsäcksterrorist” ute på gatorna…