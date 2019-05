Pelle Blohm om EU-valet: Min oro handlar om den politiska utvecklingen i Europa

Idag är det EU-val och klimatfrågan har kanske varit den största frågan fram till idag. Den har krupit in under skinnet på folk så att allt som går utanför det normala är klimatkrisrelaterat. Det är möjligt att även jag borde vara mycket mer orolig för det som gäller klimat och miljö. Men det är för ogreppbart med alla siffror hit och dit. Och genom det påståendet så har jag ett gäng mail i min korg som säger att det är inte ogreppbart utan otvetydigt att vi är i princip körda om vi inte går och blir ”amish” idag. Så har det varit förut.

Men en människa behöver hopp, man behöver någonting att kunna greppa tag i, fragment av ljus och framåt kreativt tänkande, annars kommer mörkret äta upp än.

Fast vi har redan passerat ”point of no return” enligt en lång rad miljöfokuserade politiker, kämpar och aktivister. Slutet är här, i morgon går vi över klippkanten och många blir panikslagna och deprimerade. Andra klarar inte av att ta in all information, stänger av och rullar på som vanligt.

Min största oro ligger på ett annat plan. Det handlar också om EU-valet men mer om vilken väg politiken är på väg. Jag har säkert skrivit minst tio krönikor angående den ökande högerpopulismen, extremismen, fascismen och nynazismen. Rörelser vars ambition är att riva ner det demokratiska samhälle tidigare generationer krigat och dödats för. Så att vi ska kunna få leva i fred. Fria liv med fria tankar och demokratiska möjligheter.

Det mobiliseras rejält för att ta sig in i alla sprickor och på allvar bli en maktfaktor och sprätta upp det allra bästa samhälle i historien som människor levt i. Om än inte perfekt. Ett perfekt samhälle är en illusion. Men ett gott samhälle är nog.

Ett sådant samhälle byggs inte med diktatorer, med ledare, oftast män, som med sina händer pekar ut vägen åt folket. Hur är det möjligt att man vill lägga sitt liv i en envåldshärskares händer?

Nu gäller inte detta enbart EU utan över hela världen i alla världsdelar rullar den här äckliga högerpopulismen som vinner folks röster på enkla lösningar på svåra problem. Och dessa lär knappast göra någonting för miljön.

Det är det här jag är livrädd inför, detta mörker, kan ge mig ångest. Men det är då jag hittar ljuset i denna mening: ”Lyckligtvis visar forskningen att det finns en potential för att stärka tilltron till demokrati hos människor”.

Pelles lista

1. Varghundssorg: Ena dagen kommer Ville lycklig springande nedför backen för att hälsa på oss, reservföräldrarna som har ynnesten att få låna honom då och då, ett par dagar senare får man besked om en obotlig aggressiv sjukdom. Så ska man igenom den där sorgen igen…

2. Hundtimmen: Man går ut på en powerwalk mellan nio och tio på kvällen och stans alla hundägare smyger omkring på sina älsklingars sista pinkpromenad innan sovdags. Möten mellan fyrbenta och tvåbenta. En sorts gemenskap.

3. Kontorshund: På mitt kontor finns en kontorshund, inte en officiell utan en annan som sitter här äger en hund. Det är för mysigt när man haft det lite stressigt att vända sig mot Amber och umgås en stund. Å de där bjäffarna när hon drömmer…