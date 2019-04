Rättegången om gängmorden i Vivalla har avslutats – 18 förhandlingsdagar över

Det var på kvällen 3 juli förra året som två män mördades i Vivalla. Männen stod på olika sidor i en uppgörelse i Örebros undre värld. Gängkriget har skakat staden sedan 2015.

Sommarens mord inleddes med att två 20-åriga män på moped misstänks ha utfört ett attentat mot en 22-årig man i bostadsområdet. Den 22-årige mannen träffades av en pistolkula och avled senare av sina skador.

Den ena attentatsmannen har stått inför rätta misstänkt för mordet på den 22-årige mannen. Under en skottutväxling blev den andre attentatsmannen träffad i bröstet. Han blev kvar på platsen när fyra andra män misstänks ha kommit för att hämnas mordet på 22-åringen.

De fyra männen, 16, 22, 31 och och 32 år gamla, har stått inför rätta misstänkt för mordet på den 20-årige attentatsmannen.Hämndmordet har beskrivits som brutalt av åklagaren.

Männen misstänks ha gått till angrepp med sparkar och slag. De ska ha huggit i kroppen med kniv och sax. De ska även ha slagit på 20-åringens kropp med ett automatvapen, en pistol och en mc-hjälm.

Under den första rättegångsdagen flyttade tingsrätten – under tung polisbevakning – ut till Vivalla för att göra en syn på mordplatserna. Rättegången har i övrigt pågått under stängda dörrar – eftersom en av de åtalade bara var 15 år när morden inträffade.

Tre av männen riskerar långa fängelsestraff om de fälls. De andra två personerna kan inte dömas till livstids fängelse eftersom de är under 21 år. Den 16-årige pojken riskerar ungdomsvård.

Förhandlingarna i Örebro tingsrätt har pågått under 18 förhandlingsdagar. Rättegången inleddes 13 februari och har pågått fram till 11 april. Dom väntas meddelas någon gång de kommande veckorna.