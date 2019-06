Rättsexperten: Inte problemfritt med straffrättsliga åtgärder mot hedersbrott

Vid millennieskiftet uppmärksammades så kallade hedersbrott alltmer. Inte minst på grund av mordet på Pela (1999), Fadime (2002) och Abbas (2005). Sedan dess har vetenskapen om att sådana brott sker ökat, liksom kunskapen om hur olika myndigheter bör agera vid hedersrelaterad brottslighet. Men är det tillräckligt? Räcker de straffrättsliga bestämmelser som finns i dag för att komma åt hedersbrottslighet?

Det finns egentligen ingen direkt juridisk definition av hedersbrott. För att till exempel kunna införa paragrafer som rör hedersbrott är det givetvis bra att det finns en klar och tydlig juridisk uppfattning om vad hedersbrott innebär. Väldigt förenklat handlar det om en gärning som begås mot någon anses ha vanärat någon annans heder, till exempel en persons eller en familjs rykte eller anseende. Motivet till brottet är att återupprätta den heder som blivit vanärad. Brott av den här typen återfinns inom alla världsreligioner och även inom icke-religiösa sammanhang.

Från politiskt håll har det under de senaste åren uttryckts en vilja att göra något. Framför allt har två förslag diskuterats. Det första förslaget handlar om att göra heder till en så kallad försvårande omständighet. Det betyder att en domstol vid bedömningen av hur långt straff någon ska få, kan höja straffet just eftersom brottet begicks med ett hedersmotiv. Ett sådant förslag brukar bland annat motiveras av att brottsoffret i de här situationerna är särskilt utsatta och att samhället ska markera att det aldrig är okej att begå brott med hedersmotiv. En statlig utredning föreslog också under hösten 2018 att skriva lagen så att hedersmotiv kan resultera i ett längre straff. Ännu har förslaget inte blivit verklighet.

Ett annat sätt att göra det som lite slarvigt brukar kallas hedersbrott till just ett eget brott. Det finns till exempel en majoritet för det bland partierna i riksdagen. Ofta brukar hedersbrott som eget brott politiskt motiveras med att man då skulle kunna åtala fler personer än i dag och att det skulle signalera att samhället ser allvarligt på hedersbrott. Det är också vanligt att brottsoffrets utsatthet lyfts fram, som ju handlar om att det ofta är brottsoffrets släktingar som är involverade i den här typen av gärning.

Men man kan fundera över om den som tänker begå ett brott med hedersmotiv verkligen låter sig påverkas av att man riskerar strängare straff eller dömas för ett särskilt hedersbrott. Ofta utgår politiker från att straffrättsliga lagar ska vara avskräckande; de ska helt enkelt påverka människor att agera på ett visst sätt. Den påverkansgraden är nog, när det gäller brott som begås av hedersmotiv, väldigt små.

Skulle det då vara bra att genomföra de två förslagen? Det får nog var och en fundera över. Något givet juridiskt givet svar finns inte. Men med hänsyn till heder inte är särskilt enkelt att definiera, är det bra om man tänker efter både en och två gånger innan särskilda straffrättsliga paragrafer om heder börjar gälla. Risken är nämligen stor att politikerna inte fyller begreppet ”heder” med innehåll. Problemet som då kan uppstå i domstolarna är en osäker och ojämn tillämpning. Det kan också leda till en lagstiftning som inte går att tillämpa. Och då har man ju i praktiken inte gjort något för att öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

En sak är i alla fall säker. Att införa speciella straffrättsliga regler som tar sikte på hedersbrott är långt ifrån oproblematisk. Och diskussionen om detta lär fortsätta ett bra tag framöver.