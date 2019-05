Sex fuskande Örebrostudenter stängs av

Disciplinnämnden vid Universitetet hade i förra veckan nio ärenden på sitt bord. I sex av fallen beslutade nämnden att stänga av studenter från studier under ett antal veckor. Alla sex har plagierad text i uppgifter som de lämnat in. De straffas med avstängning i 4-6 veckor, vilket innebär att de är avstängde resten av den här terminen och en bit in på nästa.

I ett fall frias en student som anmälts för misstänkt plagiat.

I två fall handlade ärendena om studenter som haft mobiltelefon med sig in i tentasalar. En av dem varnas men den andra frias helt. Hon hade telefonen liggande på golvet där den låg helt synlig och var avstängd.