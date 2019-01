Sista dagen lämna in sprängmedel till Örebropolisen: ”Vi hade hoppats få in mer från kriminella kretsar”

Uppskattningsvis 1,7 ton sprängmedel har lämnats in till polisen i Sverige under sprängmedelsamnestin, som pågått från den 15 oktober. Några exakta siffror finns ännu inte att tillgå, men Anders Sjöberg berättar att det för Polisregion Bergslagen, som omfattar Örebro, Dalarna och Värmlands län, så sent som i går, torsdag, fanns 349 händelserapporter registrerade relaterade till amnestin.

Det är första gången som det genomförs sprängmedelsamnesti i Sverige. Syftet är att få bort explosiva varor som inte ska finnas ute i samhället, som handgranater och pyrotekniska artiklar som det krävs tillstånd för att inneha.

– Vi har bland annat fått in sprängstavar, krut och andra sprängmedel. Och även om vi hoppats på mer från de kriminella gängen har vi fått in en hel del ändå. En positiv sak är att vi inte har haft några incidenter. Vi var lite rädda att få in sprängmedel till receptionen, säger Anders Sjöberg.

Upplägget har varit att man har fått kontakta polisen om man har något att lämna in. Därefter har en radiobil skickats ut för att göra en bedömning. Utifrån den har sprängmedlet tagits med, eller så har bombskyddet meddelats.

Sprängmedelsamnestin

► Amnestin pågår 15 oktober 2018 till 11 januari 2019.

►Den innebär att den som hanterar explosiva varor utan att ha tillstånd inte ska dömas till ansvar om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att polisen ska kunna omhänderta varan.

►Det krävs att Polismyndigheten har tagit om hand om varan för att man ska få ansvarsfrihet. ►Om du frivilligt kontaktar Polismyndigheten har du rätt att vara anonym.

► Med explosiva varor menas till exempel handgranater, sprängämnen, tändmedel, krut och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier och bengaler.

Källa: Polismyndigheten