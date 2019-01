Slut för biljettförsäljning på Örebro slott – verksamheten flyttas över till konserthuset

I ett pressmeddelande meddelar Örebrokompaniet att de avslutar biljettverksamheten den 3 februari och att större delen av biljettverksamheten tas över av Örebro konserthus.

– Vi är glada att vi har hittat den här lösningen. De allra flesta av de biljetter vi sålt på senare år är till Konserthusets evenemang. Därför känns det helt naturligt att de nu tar över, kommenterar Örebrokompaniets vd Christer Wilén, i pressmeddelandet.

Under många år har biljettförsäljning varit den dominerande verksamheten på turistbyrån på slottet under höst, vinter och vår. När detta nu upphör, innebär det att öppettiderna förändras också. Från och med vecka sex, alltså måndag den 4 februari, kommer turistbyrån att hålla öppet helger, skollov och under sommarmånaderna.

Däremot kommer det fortfarande att vara möjligt att få turistinformation via telefon och mejl under vardagar.

Biljettkassan i Örebro konserthus foajé kommer att hålla öppet måndagar och onsdagar klockan 10–13 och alltid i samband med konserter som genomförs i konserthuset.