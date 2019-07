Spellista: Ladda med Gördis – här är musiken som spelades på Dr Z + nytt datum

Den 14 september återkommer Dr Z för en kväll i Örebro. Det innebär att arrangemanget är framflyttat en vecka i tiden mot vad det sades först.

Under reunion-kvällen spelar bandet Brigade Clash-låtar, och The Clash återfinns förstås på spellistan tillsammans med band som Triffids, Madness, The The och många fler.

► Klicka här för att komma till Gördis spellista för Dr Z på Spotify.

► Vad kom namnet Dr Z från, varför spelade Gördis bakom hönsnät, och varför blir det revival just i år? Läs intervjun här!