Stenmarck och Örebrostudent klara för Melodifestivalen

Anna Bergendahl blev mellovinnare för åtta år sedan med låten ”This is my life”. Den här gången ska hon sjunga ”Ashes To Ashes”, som hon skrivit tillsammans med Thomas G:son, Bobby Ljunggren och Erik Bernholm.

Även örebroaren Martin Stenmarck, som också vunnit Melodifestivalen (med låten Las Vegas 2005), kommer att vara med i nästa års Mello. Han är med i den tredje deltävlingen, i Leksand den 16 februari. Örebroarna Tim Larsson och Tobias Lundgren har skrivit hans tävlingsbidrag ”Låt skiten brinna” tillsammans med Uno Svenningsson.

Melodifestivalen 2019

Deltävling 1 i Göteborg 2 februari

Anna Bergendahl, Nano, Mohombi, Zeana & Anis Don Demina, Arja Saijonmaa, High 15, Wiktoria.

Deltävling 2 i Malmö 9 februari

Andreas Johnson, Hanna Ferm & Liamoo, Malou Prytz, Oscar Enestad, Jan Malmsjö, Vlad Reiser, Margaret.

Deltävling 3 i Leksand 16 februari

Dolly Style, Martin Stenmarck, Jon Henrik Fjällgren, Omar, The Lovers Of Valdaro, Lina Hedlund, Rebecka Karlsson.

Deltävling 4 i Lidköping 23 februari

Arvingarna, Anton Hagman, Ann-Louise Hansson, Bishara, Pagan Fury, John Lundvik, Lisa Ajax.

Statistik Melodifestivalen 2019 Totalt 80 låtskrivare. Av de 80 låtskrivarna är 22 kvinnor och 58 män. Totalt skickades ca 2 300 bidrag in till tävlingen. 10 bidrag med svensk text.

Artister:

Totalt 42 artister (varav 19 kvinnor och 23 män) 17 artister debuterar i Melodifestivalen. 25 artister har deltagit i Melodifestivalen tidigare.