Svantesson om pengakritiken: ”Jag förstår att man kan ha synpunkter”

Det var på torsdagen som TV4 avslöjade att Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot för Örebro län och moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson, kvitterat ut cirka 50 000 kronor om året i ersättningar för sin del i familjens lägenhet i Bandhagen. Ersättningarna har betalats ut åren 2014 till 2016 samtidigt som hon varit skriven i Örebro.

Till NA säger Elisabeth Svantesson att det hela tiden varit självklart att vara skriven i det län hon representerar. Och här har riksdagsledamöter en särskild möjlighet i lagstiftningen. De medges undantag från regeln om att vara skriven där man har sin nattvila.

- Det är ett undantag just för att kunna vara synligare hemma, att inte bara ha Stockholmsfokus, säger hon.

Varför har du valt den här lösningen?

– Under hela min tid som riksdagsledamot har jag valt att vara skriven i länet, men min man som jobbar som sjuksköterska valde att bo och arbeta i Stockholm tre år under förra mandatperioden. För honom gällde då regeln att vara skriven där man har sin dygnsvila. För mig som riksdagsledamot däremot är regelverket annorlunda, just för att man inte ska behöva klippa banden till sin valkrets.

– Vi ville få vardagen att gå ihop. Jag jobbade mycket i Stockholm och vår yngste son gick på gymnasiet. Det var en praktisk lösning då. I dag har vi en helt annan boendesituation och är bosatta i Örebro.

Du kunde ju valt att skriva dig i Bandhagen?

– Nej, för tänk om alla som sitter i riksdagen skulle tvångsskrivas i Stockholm så har de inte längre tillgång till den viktiga bas i arbetet som kontakten med deras län innebär. Jag har som riksdagsledamot valt att alltid varit skriven i mitt län, och har då haft att välja att antingen bo i riksdagslägenhet eller eget boende. Vi valde det senare för familjens skull.

Elisabeth Svantesson uppskattar att hon under de aktuella åren haft ett hundratal övernattningar i länet. Att hon en period, 2015-2016, varit skriven i sommarstugan i Nora ser hon inget konstigt i.

– Nej det är en åretruntbostad och förra ägarna bodde där permanent. Vi har tillbringat mycket tid där och gör det fortfarande.

TV4:as granskning av Elisabeth Svantessons boende kommer bara några veckor sedan moderate riksdagsledamoten Erik Bengtzboe från Sörmland tvingats avgå sedan det avslöjats att han först varit skriven hos sin mamma, sedan ändrat folkbokföringsadress till ett fritidshus där han i efterhand satt upp brevlåda och skaffat sopabonnemang. Bengtzboe kvitterade ut sammanlagt 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för en övernattningslägenhet i Stockholm.

Elisabeth Svantesson menar att Bengtzboes fall inte går att jämföra med hennes.

– I det fallet rör det en person som brutit mot regelverket. Jag har hela tiden varit öppen och tydlig med var jag varit skriven och bott, säger Elisabeth Svantesson och understryker att hon enbart lyft ersättningar för sitt Stockholmsboende.

Valet att ta ut ersättning motiverar hon med att riksdagsledamöter med rötter i annan del av landet också har högre kostnader.

– Jag förstår att man kan ha synpunkter på riksdagsledamöters rättigheter och möjligheter. Det är bra att det förs en diskussion om regelverket, säger hon.

Fakta: Skatteverkets regler

"Den som på grund av sitt uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad förtroendevald i ett landsting vistas i en bostad, t.ex. en tjänstebostad, ska inte ändra sin folkbokföring om vistelsen i den bostaden endast beror på uppdraget (10 § första stycket FOL). Denna bestämmelse gäller även om t.ex. riksdagsledamoten är bosatt med sin familj i en sådan bostad.

Personen ska vara fortsatt folkbokförd på sin tidigare bostad om han eller hon fortsatt disponerar den. Det kan vara en tidigare bostad eller en sommarstuga som t.ex. riksdagsledamoten fortsatt hyr eller äger."

ur Rättslig vägledning: Riksdagsledamöter, statsråd och förtroendevalda i landsting (Skatteverket)