Veckans väder: Fortsatt snöfall över länet: ”Blir ytterligare fem- tio centimeter”

Efter ett snöigt måndag och tisdag går vädret in i en mellanperiod med uppehåll. Temperaturerna ligger mellan två och fyra minusgrader. Under tisdag kväll klarnar vädret upp och under natten mot onsdag sjunker temperaturen.

– Temperaturen sjunker snabbt och kan droppa ner till under minus tio, det beror på hur klart det blir under natten, säger Christoffer Hallgren.

Dagstemperaturen under onsdagen landar runt fem minusgrader för att under torsdagen återgå till runt två till fyra minusgrader.

– Vi har ett lättare snöfall på torsdag men det är väldigt lätt, på fredagen kommer det också lite lättare snöfall, säger Hallgren.

I samband med torsdagens snöfall kan vindarna återigen friska i över länet. Prognosen för helgen är ännu oklar men det lutar åt att det kommer ytterligare mer snö.