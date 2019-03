Vimmel: Förväntansfull publik inför Mia Skäringers show: ”Hon säger det vi andra tänker”

I november hade Mia Skäringers show Avig Maria - No more fucks to give premiär i Örebro. Biljetterna sålde då slut på några minuter. På torsdagen var hon tillbaka igen. Även denna gång på Conventum arena och inför en fullsatt salong.

Vad är det då som lockar med Mia Skäringer?

Kanske är det som Lotta Eriksson säger:

– Hon är en helt underbar människa. Hon säger det vi andra tänker.

