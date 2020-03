Örebro körde över Brynäs inför en tom arena – får möta Malmö i åttondelsfinal

Tomma läktare i arenan och matchen blev därefter, det vill säga väldigt avslagen. Men Örebro gjorde i alla fall vad som krävdes.

Drygt två minuter in var Rasmus Rissanen nära att sätta sitt fjärde mål för säsongen men hans skott från backplats träffade stolpen.

Örebro dominerade fullständigt, vilket inte minst skottstatistiken indikerar. 14–3 till gästerna, ett resultat Örebrosupportrar kan relatera till.

Men det dröjde till när endast halvminuten återstod av perioden innan 0–1 kom. En indianare från Eric Norin hamnade framför fötterna på Glenn Gustafsson som kunde pricka in sitt nionde mål för säsongen.

Örebro fortsatte trumma på i andra perioden och kunde göra 2–0 när Max Lindholm serverade Daniel Muzito-Bagenda som pricksköt in pucken.

Tredjelänken i den kedjan, Robin Kovas, ville inte vara sämre utan kunde sedan utöka till 3–0 när han enkelt trampade sig fram till slottet och prickade in pucken bakom en chanslös Samuel Ersson.

Brynäs reducerade tidigt i tredje perioden i powerplay. Tomi Sallinen passade in framför mål men pucken letade sig in både via Robin Salo och Rasmus Rissanen.

Men Örebros ledning var aldrig hotad. Lukas Pilö dundrade in 4–1 och och Ryan Stoa tryckte in 5–1 med sitt 19:e mål för säsongen. Han vinner också lagets interna skytteliga, två mål före kedjekamraten Mathias Bromé.

Max Lindholm avslutade målskyttet med att spika slutresultatet 6–1. Örebro slutar åtta i SHL och får möta Malmö i åttondelsfinal i slutspelet som ska dra i gång 24 mars. Om det nu blir så. Sista ordet lär inte vara sagt.

Matchens grej

Matchens grej är förstås inget annat än den tomma arenan. Efter de nya direktiven kring evenemang för fler än 500 åskådare så spelades samtliga SHL-matcher inför tomma läktare. Den obefintliga inramningen satte förstås en märklig prägel på den här matchen. Ska det verkligen vara så här när det blir slutspel. Att ställa in helt bör inte vara en orimlig tanke.

Matchens otäckaste

Daniel Muzito-Bagenda tvingades utgå i tredje perioden. Detta efter en misstänkt huvudtackling från Brynäscentern Jacob Blomqvist som dock klarade sig från utvisning. Örebrocentern fick till slut hjälp att föras ut mot omklädningsrummet.

Topp tre, Örebro

1. Robin Kovacs

En match där Kovacs fick chansen att visa vilka kvaliteter han har. Stundtals hade han lekstuga där ute och fick göra lite som han ville. Vackert mål fram till 3–0. Framspelningen till Max Lindholms 6–1 var ännu vackrare.

2. Max Lindholm

Fick chansen med speltid en hel match. Såg också spelsugen ut, ville visa vad han går för. Två framspelningar och till slut också ett mål när han spikade slutresultatet.

3. Maksim Semjonov

Visserligen varit ombytt i en SHL-match tidigare men nu fick han göra sin riktiga debut. Och han tog för sig, ville verkligen vara delaktig i spelet och inte bara stå och titta på. Fin teknik har han.

Matchfakta

Brynäs–Örebro 6–1 (0–1, 0–1, 1–4)

Första perioden: 0–1 (19.31) Glenn Gustafsson.

Andra perioden: 0–2 (06.27) Daniel Muzito-Bagenda (Max Lindholm). 0–3 (14.08) Robin Kovacs (Aaron Irving).

Tredje perioden: 1–3 (03.08) Tomi Sallinen (John Persson, Josef Ingman), spel fem mot fyra. 1–4 (11.44) Lukas Pilö (Sakari Salminen, Robin Kovacs). 1–5 (17.09) Ryan Stoa (Max Lindholm, Robin Salo), spel fem mot fyra. 1–6 (19.12) Max Lindholm (Robin Kovacs, Ryan Stoa).

Skott: 19–32 (3–14, 10–7, 6–11)

Utvisningar: BIF 5x2. ÖHK 6x2.

Domare: Mikael Andersson, Patric Bjälkander.

Publik: Matchen spelades utan publik.

Örebro

Målvakter: Jonas Arntzen (William Kias).

Backpar: Gustav Backstörm, Jonathan Andersson – Aaron Irving, Robin Salo – Lukas Pilö, Rasmus Rissanen. Sjundeback: Alfred Barklund

Kedjor: Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Sakari Salminen, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Max Lindholm, Daniel Muzito-Bagenda, Robin Kovacs – Maksim Semjonov, Ludvig Rensfeldt, Marcus Weinstock