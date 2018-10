Aspa herrgård ute till försäljning för 14,7 miljoner: "Det är det priset liknande herrgårdar ligger på"

Våren 2014 försatte de förra ägarna Aspa herrgård i konkurs och i samband detta så köpte Johan Svensson och hans företag Medite gården för lite drygt fyra miljoner.

– Det var en bra affär, vi visste att det var nedgånget och att verksamheten var i dåligt skick, men vi bestämde oss för att göra ett försök.

Under den första perioden fick de gamla ägarna hyra fastigheten för att driva verksamheten vidare, men efter ett halvår misslyckades även det försöket och de gick i konkurs igen. Efter det valde Johan Svensson att utforska andra möjligheter för att få in ett kassaflöde. Detta innebar att man tillsammans med Örebro kommun öppnade HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar i vissa av byggnaderna under hösten 2015. En verksamhet som drevs i cirka ett och ett halvt år.

– Efter kontraktstiden med Örebro bestämde jag mig för att ge det en ny chans. Så efter att vi redan hade renoverat de yttre fasaderna, rustade vi även upp husen invändigt, så på ett sätt kan man säga att vi har renoverat i fyra år, säger Johan.

Till sin hjälp har man haft ett byggbolag från Varberg som specialiserat sig på äldre byggnader och sammanlagt har man lagt ner cirka 10 000 hantverkstimmar och sju miljoner kronor på renoveringarna.

Den senaste tiden har verksamheten drivits enligt ett självservicekoncept som innebär att besökare kan hyra herrgården eller tillhörande hus för bröllop, fest eller konferens och i stort sett sköter sig själva under sin vistelse.

Hur kommer det sig att ni säljer nu när ni är klara?– Det är så jag har jobbat med mina projekt de senaste åren, jag har rustat upp fastigheterna för att bevara dem för eftervärlden och sedan sålt dem.

Johan bor själv i Stockholm och har inte möjlighet att flytta ner för att vara på plats fysiskt, vilket han tror skulle krävas för att utveckla konceptet vidare.

– Jag har utvecklat det här så långt jag har kunnat göra på distans, nu är det bättre att någon annan får ta över.

I dagsläget finns det två, tre intressenter som har ordnat med finansiering för att kunna köpa herrgården.

– Så det här kan gå väldigt fort, men det kan också ta väldigt lång tid, det är svårt att veta på förhand.

Under försäljningsprocessen fortsätter verksamheten som vanligt.

Vad har du att säga om prissättningen?

– Den är nog i underkant, det är en ganska rimlig prissättning eftersom vi i dag har en lönsam produkt. Liknade herrgårdar med ett befintligt kassaflöde ligger idag på det priset. Det går inte bara titta på vad vi betalade för fyra år sedan, utan att ta hänsyn till vad vi faktiskt har investerat.