BILDSPECIAL: Musikalisk helg i Sydnärke - häng med på kördag, musikskolekonsert och gospelgig

Vid söndagsförmiddagens gudstjänst i Bergskyrkan i Laxå gjorde den församlingen gemensam sak med Metodistkyrkan och Tallstigskyrkan. Så gör de en gång i månaden. Då står också en gemensam kör på scenen.

Den här gudstjänsten var inget undantag. Men den här gången var det en ovanligt drillad kör som sjöng.

I lördags var det nämligen kördag i Bergskyrkan och vid flygeln satt Gabriella Mellergårdh. Hon bor inte i Laxå, men är Elisabet Söders syster. Bergskyrkans pastor, Ronny Söder, är alltså Gabriellas svåger.

–Det är tredje gången som Gabrilla är här och håller i en kördag. Tanken är att vi ska inspirera sång- och musiklivet, säger Ronny Söder.

Gabriella är frilansjournalist och föreläsare till yrket, men körmusik är ett stort intresse. Under lördagen delade hon med sig av det.

Gabriella Mellergårdh gick igenom stämma för stämma. Sedan drog de igenom tre sånger under lördagsförmiddagen, tillsammans med basisten Mats Hård och hans son Andreas, som spelar trummor.

–Det här är bara en hobby. Jag leder flera körer där jag bor, berättar Gabriella, när övningen avbryts för lunch.

Hon och hennes familj bor i småländska Dörarp.

Hon berömmer sångarna som tagit sig till Bergskyrkan för att vara med. Intresset för att sjunga i kör är ett stort i Sverige, menar hon:

–Körsång är en stor folkrörelse. Det finns väldigt många körer. Men körerna i kyrkor har minskat, säger Gabriella.

Det går trender i musikstilar, menar hon. Som flest var nog kyrkokörerna på 80- och 90-talet, tror hon. Idag är de färre.

–Det bygger på resurser. Det krävs att det finns någon som kan tänka sig att leda, säger Gabriella.

I Laxå har det funnits en ekumenisk kör tidigare, men den ligger på is.

–Vi skulle vilja ha tillbaka den. Om en sådan här dag kan leda till det vore det jättekul, säger Ronny Söder.

Norra Vätterns musikskola i Askersund hade höstkonsert i Sjöängen i söndags eftermiddag. Ett 60-tal elever bjöd på en blandad repertoar inför en välfylld salong. I samband med konserten samlades också pengar in till Världens barn.

94 328 kronor samlade Askersundsborna in, meddelade Eva Sääv, som är kommunsamordnare, innan konserten brakade lös.

Någon timme senare var det dags för gospelkonsert i Bäcksjökyrkan i Östansjö, utanför Hallsberg. Först tände församlingen ljus vid pergolan borta vid torget. "You are the light" var namnet på konserten som kören Gospel of Joy från Örebro sedan bjöd på.

Och gospel blev det. Vackert, mäktigt och svängigt.