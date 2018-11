Polisen fick in anmälan om bostadsinbrottet vid 7-tiden på söndagsmorgonen. Inbrottstjuvar har tagit sig in i bostaden någon gång mellan klockan 01 och 05, troligtvis via en altandörr.

Tjuvarna har rört till inne i bostaden, men det var vid anmälningstillfället oklart om något stulits. Polisen kommer att göra en brottsplatsundersökning för att leta efter spår från tjuvarna.