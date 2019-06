Efter supervärmen – meteorologen om åskovädret som kommer in efter lunch idag: "Kan bli skyfallsliknande"

– Frontzonen som nu ligger i nord-sydlig riktning över landet skiljer den varma luften i öster från den betydligt svalare i väster, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Och det är just i den här frontzonen det kommer att bli vädermässig dramatik på fredagseftermiddagen.

– Stackmoln kommer att börja växa in redan under förmiddagen. Temperaturen kan innan lunch nå upp till 26-27 grader. Vid 12-tiden blir det regnskurar som sedan under eftermiddagen växer till kraftigt regn och åska. Lokalt kan regnet vara skyfallsliknande. Temperaturen sjunker kraftigt i samband med regnet.

Till i kväll klarnar det upp.

Lördagen blir den sista riktigt varma dagen innan den svalare perioden tar över.

– Redan vid 08-tiden på lördagen kan temperaturen nå upp till 20 grader. Under dagen finns enstaka stackmoln på himlen och på eftermiddagen kan det bli 26-28 grader varmt. Till kvällen kommer ett sammanhängande regnområde in i samband med kallfronten som nu rör sig över landet, säger Erik Rindeskär.

På söndagen blir temperaturerna betydligt lägre – mellan 15 och 18 grader. Lokalt kan det bli regnskurar under dagen. Under början av nästa vecka kommer vädret att vara ostadigt.

