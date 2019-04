Extrema torkan – nu kallas brandflyget in till Örebro län: "Aldrig varit med om"

Flygklubben stöttar räddningstjänsten med luftburen spaning efter bränder, så att släckningsinsatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Göran Lennström är pilot på Örebro flygklubb, och för honom är den tidigare premiären något helt nytt.

"Under mina 13 år har jag aldrig varit med om att vi börjat flyga redan i april. Under förra året var det enormt mycket i maj. Andra år har vi flugit som max två gånger under maj månad", säger han till SVT Örebro.

På länsstyrelsen har man en liknande uppfattning.

"Det är ovanligt tidigt. Anledningen är helt enkelt torkan", säger Sten Renglin, presskommunikatör, till SVT Örebro.

I vissa län har man infört eldningsförbud – det är dock ännu inte aktuellt i Örebro.