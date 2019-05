Flera vinster när länets fria kulturskapare samlades under kaxigt namn: ”Vi ville sätta oss i förarsätet”

► Läs hela artikelserien om kultursamverkansmodellen - klicka på "visa alla artiklar"

Runt ett långbord på verandan hemma hos konstnären Magdalena Eriksson i Latorp pågår ett styrelsemöte. Solen skiner, i luften virvlar små, duniga frön och på agendan står Region Örebro läns kulturplan. Senast nästa dag ska föreningen skicka in sina synpunkter.

– Jag är upptagen i kväll, men du får gärna göra de sista ändringarna och skicka in, säger ordföranden Marie Johansson Gadde till Lasse Persson.

Att den här föreningen överhuvud taget existerar beror alltså på regeringens beslut att flytta ut mer ansvar för kulturpolitiken till regionerna. Tidigare avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner som skulle få statligt stöd, men 2011 infördes den så kallade samverkansmodellen. De fristående kulturskaparna i Örebro län såg till att förbereda sig: I maj 2010 samlade de sina utspridda röster i en gemensam ideell förening, The art of Sweden, förkortat TAOS.

– De vi representerar tillhör inte kulturinstitutionerna, och vi ville inte hamna i kölvattnet, utan sätta oss i förarsätet, förklarar Lasse Persson, frilansfotograf och styrelsemedlem.

Föreningens namn valdes med tanke på Region Örebro läns slogan för en attraktiv region: "The heart of Sweden". TAOS samlar länets musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, konsthantverkare med flera. De är professionella kulturskapare, verksamma i Örebro läns tolv kommuner. Många jobbar ensamma, och via TAOS har dessa fristående kulturskapare fått en kontaktyta både sinsemellan och mot regionen.

– Vi började med små, intima möten med både politiker och tjänstemän i länet för att etablera kontakten, och det har varit otroligt uppskattat, säger Marie Johansson Gadde.

Det är viktigt att allt inte bara blir kortlivade ballonger

I gengäld har regionen arrangerat olika kompetens- och inspirationskvällar för kulturskaparna. Men som frilansande egenföretagare i kulturbranschen har de ingen betald arbetstid för olika uppdrag som ska utföras. Arbetet sker alltså till stor del ideellt.

– Så om vi blivit ombedda att sitta med i olika arbetsgrupper så har vi varit noga med att våra medlemmars arbete ska vara arvoderat, och så har det blivit, säger Olle Söderberg.

Samtidigt tror föreningen att deras medlemmars kompetens och engagemang skulle kunna tas tillvara på ännu mer, och kanske i sammanhang som politiker och tjänstemän inte tänker på i första hand: Som hur man skapar miljöer på äldreboenden eller ge vårdpersonal insikter i patienters upplevelser via poesi – ett exempel från ett lyckat frukostmöte för några år sedan.

– Men det är viktigt att ha en plan som byggs på bit för bit, inte bara kortlivade ballonger, säger Magdalena Eriksson, som konstaterar att budskapet ibland är "mysigt att ni finns, men ni är inte lönsamma".

– Det mesta arbetet sker i det tysta utan att skapa rubriker, men det är grunden för allt det andra, säger Thomas Lundkvist.

Att föreningen är skrå- och länsövergripande har gett flera sidovinster. Kulturskaparna kan byta erfarenheter av hur kulturpolitiken fungerar i de olika kommunerna. Även om ansvariga politiker är medvetna om vikten av basverksamhet, som kulturskola, konsthallar och föreningsliv, så är det inte alltid liktydigt med handling.

Det dyker alltid upp frågor som är heta och aktuella, som dansens situation i Örebro, konstinköpen i Kumla och nu vad som ser ut som ett avskaffande av kulturchef och kulturnämnd i Karlskoga, säger Marie Johansson Gadde.

TAOS har också skapat broar mellan olika yrkesgrupper. Annars organiserar sig konstnärer med konstnärer, musiker med musiker och så vidare.

– Det är ju inte syftet med föreningen i sig, men det här har också lett till att medlemmar hittat varandra och startat nya projekt tillsammans.

Även om TAOS gärna sett mer handling och lite mindre prat, så är det ändå "pratet" de lyfter upp som positivt. De tycker att regionen och länets kommuner blivit medvetna om att kulturskaparna finns och hur deras villkor ser ut, och de har fått bättre möjlighet att vara med och påverka, exempelvis som remissinstans.

– Uppsåtet från regionen är ärligt, det är inte bara spel för gallerierna. Men i slutänden får det ju konsekvenser om det fördelas ut mindre pengar, då spelar det ingen roll hur många samtal vi sitter i, säger Marie Johansson Gadde.

Frågor som drivs av The Art of Sweden

att MU-avtal för utställare följs

att principen om armlängds avstånd gäller för att kulturens innehåll ska stå fri från påverkan från politiker och tjänstemän

att ”enprocentregeln” vid konstnärlig gestaltning av offentlig miljö blir mer regel än undantag

att scenarbetare får professionellt betalt vid professionellt arbete

att upphovsrättsliga frågor bevakas samt

att förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare förbättras så att vi kan leva på vårt arbete.