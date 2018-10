Applåder och jubelrop när utställning om ätbara förskolegårdar i Hällefors invigdes

Under högtidliga former deltog några av alla de förskolebarn i Hällefors kommun som ingår i Förskolans odlingsprojekt. Medan barnen från förskolorna Bananen i Hällefors och Regnbågen i Grythyttan klappade fram en rejäl trumvirvel och jublade höll Badriya Said och Emilia Walstad Andersson bandet som Åse Classon symboliskt klippte mitt i tu för att förklara utställningen öppnad.

– Jättekul och ett viktigt initiativ från förskolan. Vår organisation jobbar med lokal landsbygdsutveckling vilket detta verkligen är. Man måste börja någonstans och viktigt är då att involvera barnen, de ska skapa framtiden i den här bygden, säger Åse Classon.

Organisationen Länsbygderådet i Örebro län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva och de har bidragit med 10 000 kronor till projektet. Det är en intresseorganisation som väcker opinion i frågor gällande svensk landsbygd. Linda Eriksson, förskollärare på Bananen och initiativtagare till projektet, är vice sekreterare i Länsbygderådets styrelse.

Sonia Jansson som driver Hällefors bruksträdgård är en samarbetspartner kring projektet ätbara förskolegårdar. Delar av barngrupperna har besökt hennes verksamhet och bland annat provat att så frön. Samarbetet ska fortsätta.

– Vi hade redan tänkt bygga en barnträdgård, en form av undervisningsträdgård. Och så dyker detta projekt upp som passar som hand i handsken i våra planer. Så kul och viktigt att jobba med barnen, säger Sonia Jansson.

Barnens entusiasm under projektets gång har inte gått att ta fel på. När NA besökte förskolan Bananen där allting började visade barnen ivrigt upp sina odlingar tillsammans med Linda Eriksson. Nu vägledde hon barnen.

– Är det någon som varit på en invigning tidigare? frågade Linda.

– Neeej! blev barnens unisona svar.

Men Linda förklarade pedagogiskt vad som skulle ske, vad som förväntades av barnen. Bandet var snart klippt, rungande applåder gavs till alla involverade och såväl Sonia som Åse höll korta tal. Presenten som överlämnades till barnen från Åse öppnades snabbt med gemensamma krafter och visade sig innehålla ett pussel.

Sen fick alla chans att kolla in foton som hängts i barnaögonhöjd, prova odlingshandskar, känna på olika frukter och grönsaker samt rita en teckning. Självklart fanns förfriskningar och salta pinnar som kan förväntas vid ett sådant här tillfälle.

Utställningen i bibliotekets utställningshall pågår till 5 oktober och ingår i Framtidsveckan, ett projekt i hela Örebro län.

