Fullt fokus på Bob Dylan när Robert & The Zimmermen kommer till Cornelis i Grythyttan

På torsdagen den 8 november spelar tributebandet Robert & The Zimmermen live på The House Of Blues i Borlänge. Låtarna de ska tolka är från Bob Dylans senaste platta. På fredag kväll den 9 november står bandet på scenen i Grythyttan på puben Cornelis.

– Bandet bjuder på spelningen och vi har fri entré, berättar Mats Runqvist från Cornelis.