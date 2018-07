Magnus Bäcklund backar Krokbornsparken – han ledde populär allsång i söndags

Chansen finns att han kanske kommer att kunna var med ännu oftare. Han är på väg att flytta från Linköping till Hällefors.

– Jag står vid ett vägskäl i livet och kommer tills vidare att bli hälleforsare igen. Det är något jag funderat på de senaste tio åren. Jag har längtat tillbaka till tystnaden och skogen, säger Magnus Bäcklund.

Vilken är din huvudsyssla numera?

– Det är musiken. Flygbolaget jag arbetade för som pilot gick ju i konkurs, men jag är erbjuden jobb i det nya bolaget som ska ta vid, så i augusti börjar jag att flyga igen.

Söndag den 19 augusti är det dags för Magnus igen att leda allsång igen i Sveriges äldsta Folkets park. Det gör han tillsammans med pianisten Mikael Persson och ytterligare någon gästartist.

Under denna söndagseftermiddag den 22 juli satt dagens gästartist i publiken redan när allsången drog igång. Det var Angelica Carlsson. En ung fjortonårig Hälleforstjej som redan visat vad hon vill och dessutom redan har jobbat upp en imponerande yrkesskicklighet.

– Lägg namnet Angelica Carlsson på minnet, sa Magnus och räknade upp Angelicas framgångar i talangtävlingar det senaste året. Hennes sånger i söndags gav långa uppskattande applåder. Magnus Bäcklund konstaterade att när han var fjorton år hade han inte ens börjat att tänka på musik.

Krokbornsparken ägs av Hällefors kommun och drivs av föreningen Krokborns vänner. Niclas Elfsten är ordförande.

– Vi är cirka 150 medlemmer, varav ett 30-tal som är väldigt aktiga. Många i Hällefors känner för parken så det är förhållandevis lätt att få folk att jobba och få allt att funka. Hällefors kommun satsar dessutom målmedvetet varje år för att hålla parken i skick, säger Niclas Elfsten.

Magnus Bäcklund är bland annat känd för att ha varit med på Melodifestivalen, deltagit i TV4:s ”Sikta mot stjärnorna” och mycket annat. År 2003 vann han tillsammans med Jessica Andersson under gruppnamnet Fame den svenska finalen av Melodifestivalen med låten Give me your love.

Magnus Bäcklund är uppvuxen i Hällefors och har medverkat regelbundet i olika musikaliska sammanhang. Senast var det i maj vid den lokal Bris-gala som Angelica Carlsson samt Emma och Molly Lindin Bäcklund arrangerade.