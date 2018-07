Caroline Käck guldmedaljör för Järnvägens Bågskytteförening

När senior-SM inom tavelbågskytte avgjordes i Helsingborg nyligen höll sig Hallsbergsföreningen Järnvägens Bågskytteförening väl framme.

Caroline Käck tog guldmedalj i klassen Damer Compound Elit. Caroline låg efter kvalet 3a på 635p, Caroline sköt bra under hela finalskyttet och fick i Guldfinalen möta Helen Forsberg från Luleå, där Caroline van med 131p mot 126p.

Slutplaceringar Senior SM TavfrlaDCE 1a Caroline Käck, kvalpoäng, 319-316-635pHCE 9a Marcus Svensson, kvalpoäng, 322-321-643pHCE 33a Tage Torstensson, kvalpoäng, 300-301-601pDRE 9a Matilda Tidholm, kvalpoäng, 233-208-441pHRE 17e Marcus Lindberg, kvalpoäng, 293-285-578pDLE 7a Anna Riberg, kvalpoäng, 204-207-411pC 60 9a Eva Godlund, kvalpoäng, 301-302-603pHC 50 8a Urban Torstensson, kvalpoäng, 309-302-611p

Mix lag, med en tjej och en kille Järnvägens Recurve lag med Matilda Tidholm och Marcus Lindberg kvalade in som 8e lag med 1019p. Nytt klubbrekord. Recurvlaget mötte i 1/8 delen Mjölby som besegrade laget med 0-5. Järnvägen slutade på 9e plats.Järnvägens Compound lag med Caroline Käck och Marcus Svensson kvalade in som 4e lag med 1278p, vilket är nytt Klubbrekord.Compoundlaget hade bye i 1/8 delen och Mötte Skogens IF i 1/4 delen som besegrade laget med 144-145 , vilket även det var nytt klubbrekord. Järnvägen slutade på 5e plats.

Lag tävling (Tremanna lag)Järnvägens Compound lag med Caroline Käck, Tage Torstensson och Marcus Svensson sköt 213p i kvalet och ligger därmed 4a. I kvartsfinalen mötte laget Nora där de blev besegrade med 201-209 och slutade därmed på 8e plats.