Förseningar i tågtrafiken förbi Hallsberg

Tågen kör långsammare än vanligt på begäran av polisen, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Vid 08.00 finns ingen prognos för när tågen kan köras normalt igen.

Resenärer som åker via följande tågstationer kan påverkas:

Katrineholm C, Vingåker, Hallsberg, Laxå, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Norsesund, Partille, Skövde C, Stenkullen, Stenstorp, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Göteborg C, Stockholm Central, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg och Älvsjö.