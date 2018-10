Kie Soe sjunger låt av Grammy-nominerad artist

Queen, Rihanna och Cher. Det är några av artisterna som tolkas i veckans fredagsfinal i tv-programmet Idol. Temat är divor. Länshoppet Ki Soe har valt en låt av den amerikanska artisten Katy Perry.

Förra veckan fick Kie Soe kritik av juryn, och ingen av jury-medlemmarna var imponerad av hans framträdande. Alexander Kronlund sa att "det var lite roliga timmen-nivå på sången".

Nu återstår att se hur Kie Soe presterar på fredag. Elva sångare är kvar i TV4-tävlingen.

Låten "Chained to the rhythm" har bland annat fått pris på en gala i USA, och Katy Perry har varit nominerad till en Grammy 13 gånger.

Här kan du höra originalversionen av låten:

Det sjunger deltagarna – hela listan

Maximilian Bergstrand

"Don't Stop Me Now" - Queen

Matice Kamara

"Doo Wop (That thing)" - Lauryn Hill

Ki Soe

"Chained to the Rhythm" - Katy Perry

Vanja Engström

"... Baby One More Time" - Britney Spears

William Strid

"Wreckingball" - Miley Cyrus

Kadiatou Holm Keita

Umbrella - Rihanna

William Segerdahl

"If I Could Turn Back Time" - Cher

Sebastian Walldén

"Back to Black" - Amy Winehouse

Tua Selge

"Rolling in the Deep" - Adele

Bragi Bergsson

"I Wanna be Your Lover" - Prince

Nathalie Brydolf

"You Make Me Feel (Like a Natural Woman) - Aretha Franklin