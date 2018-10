Klart: Här är låten som Ki Soe sjunger i fredagsfinalen av Idol

Personligheten och den positiva inställningen bidrog till att 16-årige Ki Soe tog sig vidare från förra fredagens deltävling. Domaren Kishti Tomina utbrast då: ”Din personlighet är som att den läker brustna hjärtan". Då framförde artisten Kygos superhit "Remind me to forget".

Den här fredagen är temat "Det här är jag". För Ki Soe landade låtvalet i "September song" av JP Cooper:

Det här kommer de övriga artisterna att framföra:

William Strid”How to save a life” (The Fray) William Segerdahl”Attention” (Charlie Puth) Maximillian Bergstrand ”My generation” (The Who) Nathalie Brydolf ”Somethings got a hold on me” (Christina Aguilera) Tua Selge”Sand” (Molly sanden) Matice Kamara”Pari” (Hov1) Bragi BergssonWay down we go” (Kaleo) Vanja Engström ”Born to be wild” (Steppenwolf) Kadiatou Holm Keita ”Say something” (Christina Aguilera) Sebastian Walldén ”Promises” (Calvin Harris / Sam Smith) Ambér Flores ”If I were a boy” (Beyoncé)