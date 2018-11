Här är tavlan som ska hjälpa folk att funka olika: "Jag vill att den ska gå för riktigt mycket"

Örebro tillsammans för Musikhjälpen 2018 börjar närma sig på allvar och en av auktionerna som ska dra in pengar till människor runt om i världen som lever med funktionsvariation är tavlan "Time To Act".

– Fattigdom väcker alltid frustration. Särskilt när det är barn inblandade. Då gäller det att se problemen, att lyfta blicken och agera. Det är precis vad min tavla handlar om – det är dags att agera, säger Susanne Åkeson Rosencrantz hemma i sin ateljé i Kumla.

– Alla är vi olika individer, men vi ska kunna ha samma förutsättningar. En som har funktionsnedsättning ska kunna få samma möjligheter som jag. Och jag tycker att om man kan hjälpa till så ska man göra det, det är vett och etikett, fortsätter Susanne och berättar hur hon kom på idén att auktionera ut sin tavla.

– Jag såg att Stina Storm la ut en förfrågan på Facebook om att hon sökte initiativ. Då skrev jag direkt till henne om att jag ville vara med och måla en tavla och hon nappade.

Stina Storm på City Örebro, en av arrangörerna för Örebro tillsammans för Musikhjälpen 2018, berättar per telefon att det är i en glasbur på Stortorget som tavlan kommer stå.

– Eller vi kallar det för "Kärlekens torg" under Musikhjälpen-tider. Tavlan kommer vara placerad i buren under dagtid, men vi vågar inte ha kvar den under natten på grund av värdet, säger Stina Storm.

Priset har konstnären själv tänkt mycket på.

– Jag vill att den ska gå för riktigt mycket pengar med tanke på ändamålet.

Susanne Åkeson Rosencrantz har inte målat längre än fem år men har redan ställt ut sin konst på carrousel du louvre i Paris och på flera platser i Sverige.

– Det var så jag fick nypa mig i armen då. Men Paris kunde ändå slänga sig i väggen i jämförelse med den gång då två skolklasser i Karlstad hade ett projekt i skolan där de skulle tolka min konst. Jag hade ingen aning om det, utan ramlade bara in på en blogg som skrev att de höll på med projektet.

Susanne tog kontakt med läraren på skolan och åkte dit när barnen hade vernissage.

– Det är sånt som verkligen känns overkligt och häftigt. Jag älskar att inspirera, säger hon.

För tillfället förvärvsarbetar Susanne, men ska i december ta tjänstledigt för att satsa på konsten på heltid.

– Det känns läskigt, men väldigt kul. Jag har nyligen tackat ja till att ställa ut på Saluhallen i Örebro till våren. Det blir kul att göra något lokalt.

Men först är det fokus på tavlan med de två personerna som ska auktioneras ut.

– Jag hoppas på ett samarbete med Teijlers Glas där de kan ställa upp och rama in den i en guldram. Det skulle passa eftersom det är gulddetaljer i målningen, säger Susanne Åkeson Rosencrantz.

Tavlan är målad i akrylfärg på bomullsduk. Storlek en gånger en Meter.