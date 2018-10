Helgkollen: Är du redo för "krogfestarlovet"?

Allra mest satsar Strömpis, med party fem kvällar i rad. Eftersom många lägger ner arbete och kreativitet på sina outfits vill de gärna visa upp dem flera gånger resonerade krogen, och tidigare års erfarenhet ger dem rätt.

Ritz ser till att möta konkurrensen med Mike Perry, som toppade Sverigelistan med "The Ocean" för ett par år sedan.

Att gästerna klär ut sig bidrar förstås en hel del till stämningen – och båda krogarna lockar med rejäla prispengar till bästa outfit.

För den som vill ha det lite mer spökfritt erbjuder Ritz after work med Lasse Stefanz. Vi ser också nostalgi från förr på flera scener. Progginfluerade rockbandet Torsson från Skåne har hunnit fira 40-årsjubileum, och kommer till Örebro konserthus, och på Conventum serveras ”Hit´s of the 60´s” med bland andra Clabbe och Svenne Hedlund. På Frimis återser vi perfekt målade ansikten i svart och vitt, när tribute-bandet Dressed to Kiss intar scenen.

Det kan också vara bra att hålla koll på att ett par evenemang ställts in, som Pretty Little Lies på Aggershus och Klubb på vinden på Örebro konstskola.

Här kommer helgens tre utvalda tips:

1) Lisa med den himmelska rösten

Lisa Nilsson slog igenom stort för drygt 25 år sedan med "Himlen runt hörnet". Det är också titeln på hennes höstturné, och på söndag kommer hon till Conventum kongress med alla sina hits och en fantastisk sångröst.

2) Testa lokalt på lokal

Jag har ingen aning hur Verticaux och The Kollektive låter - och det har förmodligen inte du heller. Men varför inte gripa tillfället att upptäcka några lokala band när de får chansen att spela på Satin? Kanske blir det du som i framtiden kan säga att du faktiskt var på den där första kultspelningen?

3) Se en pjäs

Nyheterna runt från Länsteatern har den senaste tiden handlat mycket om ekonomi och varsel, men här kommer en påminnelse om sista chansen att se föreställningen "Glasäpplen" i helgen. Och tar du dig inte dit så ordnar riksteaterföreningarna alternativ: Till Kumla kommer ”Madam Flod återkomsten”, "Lögnen” ges i Degerfors och ”Vattnet” gästar Hammarby bygdegård, Nora.

