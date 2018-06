Helgkollen: Krogar lockar asfaltsfirare – och här finns ju konst också

Midsommar är helgen då många gärna söker sig bort från stan. Idealet är kanske en faluröd stuga i sommargrönska – men det finns också asfaltsalternativ.

En krog som traditionsenligt bjuder in till midsommarfirande i stan är Satin. Enligt egen uppgift hade de sammanlagt 1 200 gäster denna afton i fjol, men då är det ett inarbetat koncept ända sedan 2004. . Detta år kan örebroarna dessutom lite överraskande erbjudas ett punk-alternativ på närliggande Prisma, där Richie Ramone gör en spelning på självaste midsommarafton.

Den som vill kombinera krog och lantlig miljö kan exempelvis söka sig till Vinön, där värdshuset öppnar för säsongen just på midsommarafton.

I länet bjuds förstås på en massa midsommarfiranden (se separat guide i NA). Annars är det ganska lugnt på evenemangsfronten. Mycket kretsar förstås kring fotbollen på krogar och restauranger - inte minst på lördag. Den som önskar sig en VM-fri zon kan dock gå till Boulebar som stolt meddelar att här får kärleken till boule överglänsa fotbollen, och storbildsskärmarna lyser med sin frånvaro.

På söndag drar också musikprogrammet vid Karlslunds herrgårdsterrass igång för säsongen, varje söndag klockan 14. Först ut är Linda Nordin Johansson och Julio Benavides. Den som tar sig till mysiga Svalbo café kan höra Håkan Nyqvist Jazz Trio spela jazzstandards, evergreens och egna kompositioner.

Och därmed har vi kommit till helgens tre utvalda tips:

1) Persson på Ölhallen

Jag har tidigare berört det där med "öre-broar" mellan kultur och nöje. Ölhallen vid Järntorget är ett bra exempel, och där visas nu och ett par månader framåt fotografier av Örebrofotografen Lasse Persson. ”Ögonblick i Krakow” heter utställningen med bilder väl värda att lyfta fram igen.

2) Nilsson på Ölkafét

Ni som följer NA Kultur & nöje på Facebook kanske såg när NA:s reporter (alltså undertecknad) ryckte in och gav Petter Nilsson en hjälpande hand när han var utställningssnickare på Bryggeriet i Nora. Här ställer han dock ut sin egen konst ur serien "Promised land" med bilder av byggnader under vatten. Förföriskt vackra smyger de in oroande tankar om miljö och exploatering. Petter Nilsson är medlem i kollektivet Konstbunkern som just nu berikar den här stan på många sätt. Utställningen hänger kvar månaden ut.

3) Eriksson på Saxå herrgård

Efternamnstemat i tipsrubrikerna fullföljs alldeles utmärkt med Peter Eriksson, konstnärlig ledare för Saxå kammarmusikfestival. Invigningskonserten på herrgården äger rum söndag kväll. Årets tema är tonsättaren Claude Debussy, men det bjuds också på en hel del annat – inte minst en jazzkonsert med Rigmor Gustafsson i Grythyttans kyrka torsdagen den 28 juni. Konserter och seminarier pågår på olika platser fram till och med nästa lördag den 30 juni, då också Ludvika minicirkus uppträder på Saxå herrgård.