Helgkollen: När ”Make America great again” möter Örebro

Det talas ofta nedsättande om folk som är nostalgiska. Inte så underligt i en tid när det där slitna uttrycket "Det var bättre förr" gått från att vara något som äldre sa när de inte riktigt förstod, eller för den delen orkade hänga med i, de yngre generationernas sätt och trender, till att fungera som ett politiskt slagträ som används av populister och extremister, ni minns kanske mannen bakom frasen "Make America great again".

Men skit i det, för nu kommer en helg där vi örebroare kan vältra oss i nostalgi när både Clarion hotel och Conventum bjuder in till musikaftnar som blickar bakåt. The original band – med några av originalmusikerna som var med när det begav sig – spelar Abba-klassiker på Clarion och The Legends tolkar Elvis Presley, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis, bland annat, på Conventum.

Musik från förr – väl värd att fortsätta spela, men försök att inte tappa fotfästet i nutiden för det.

Nu till helgens tre utvalda tips:

1. "Avig Maria – No more fucks to give"

Kanske är det lite bortslösat att tipsa om en föreställning som sålde slut fem minuter efter att biljettförsäljningen öppnade – för ett halvår sedan. Men det finns faktiskt sätt att trösta sig på för den som inte lyckats få tag på biljetter när Mia Skäringer premiärar sin showturné på Conventum på fredag. Först och främst så har hon förlängt turnén och återvänder till Örebro den 7 mars i vår, dessutom kommer NA att vara på plats och rapportera från stämningen i Arenan inför föreställningen och i efterhand går det att läsa vår recension för att ändå få den där känslan av att ha varit där, eller åtminstone veta vad man gick miste om.

2. Lena Andersson i Stearinljusens sken

Ja, jag vet – jag tar alltid med de här författarkvällarna på Svalbo café bland mina utvalda tips. Men jag tror inte att det är en kväll man kommer att ångra om man gör sig omaket att fara till utkanten av Nora för att lyssna på den skarpa författaren som bland annat skapat karaktären Ester Nilsson.

3. Ett mishmash av dans och basket

Som vanligt går ungdomarna i bräschen för nya gränsöverskridande samarbeten. På Tegelbruket den här fredagen arrangeras "The Jump" – en streetbasket-turnering kombinerat med dansföreställning och dj. Dock ett tips som jag själv inte kan gå på då det är åldersgräns 15 till 25.