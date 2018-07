Helgvädret: Nu kommer regnet: ”Det blir åska och en del skurar”

Under fredagen har det regnat mycket i Örebros grannlän. Både Dalarna och Västmanland har fått en hel del skurar.

– Det är troligt att några av de här skurarna drar sig in över Närke under kvällen, mellan klockan 16.00 och 18.00, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

Skurarna försvinner så småningom och lördagsmorgonen blir klar.

– Under lördagen växer stackmolnen på igen. Det blir en del skurar under dagen med inslag av åska. Det är framförallt efter lunch som åskan kan triggas i gång. Regnet ligger kvar till sent på kvällen och det kan komma 5–10 millimeter regn, säger Mikael Sjöstrand.

Hela länet får troligen regn. Men i den sydvästra delen där en stor skogsbrand härjar är det minst chans till regn.

– Där kan det bli mindre regn, säger Mikael Sjöstrand.

På söndag blir det återigen högsommarvärme med uppemot 26–29 grader och soligt hela dagen.