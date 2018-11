Inför Musikhjälpen: Tv-serien gjorde Meadows till Örebros mest streamade artist: ”Trodde först att mejlet från Hollywood var skräppost”

LÄS MER: Här är artisterna som uppträder för Musikhjälpen i Nikolaikyrkan 2018

– Det är en härlig upplevelse att göra den här konserten i Nikolaikyrkan tillsammans. Jag gillar verkligen Musikhjälpen, och det är fint att få hänga lite med andra lokala artister, säger Christoffer Wadensten.

Bland annat kommer han att se till att sjunga något ihop med Anna Fogel.

– Hon är den bästa sångaren i världen enligt mig. Det har jag tyckt ända sedan jag hörde henne första gången 1998.

Han sitter hemma i lägenheten på Norr i Örebro, där ett av rummen inretts till studio. Christoffer är uppvuxen i en musikalisk familj i Söderköping, men började inte själv spela gitarr förrän han var 16 år. Då snöade han in desto mer på musiken, och till Örebro kom han för att gå Musikhögskolan. Under nio år jobbade han sedan som musiklärare på Karolinska gymnasiet, och beskriver en miljö med fantastiska kollegor och musikintresserade tonåringar. Men Christoffer slutade aldrig att skriva musik, om så på korta raster.

– Jag hoppas att alla människor har någonting som de inte kan låta bli att göra, något som de brinner för och alltid hittar tid för. Jag har aldrig fokuserat på att bygga en karriär, utan jag kommer att spela musik så länge det finns någon som vill lyssna.

För Christoffer var det viktigt att musiken skulle vara "hans tåg". Därför ville han till en början göra allting själv. Nu är han öppnare för samarbeten, och har upptäckt fördelen med att släppa in andra i olika processer.

– Men det är fortfarande mitt tåg, där de jag jobbar med kliver på eller av.

Christoffer har alltså spelat klassisk gitarr, men i sin musik ser han rötterna i Peter Gabriel, Paul Simon, Genesis och Jethro Tull. Genren beskriver han som pop, eller mer specifikt, folk indie.

– Min publik är allt från hipsters till äldre damer, säger han och skrattar.

Men han tycker sig se en skillnad i hur musiken tas emot jämfört med när han spelade klassiskt.

– I dag får jag färre kommentarer om att folk är imponerade, och mer om själva musiken. Jag vill ju skapa musik som berör, inte att någon bedömer hur tekniskt bra jag är på att göra mitt jobb.

När Christoffer bestämde sig för att ge sin egen musik en riktig chans valde han att börja med en Tysklandsturné. Han bokade in den åt sig själv genom att helt enkelt kontakta olika ställen som han trodde kunde vara intresserade. Resultatet blev faktiskt precis vad han hoppats – turnén ledde vidare till nya spelningar i fler länder, och karriären var på gång så smått. Så hade han precis gett ut sitt album "The Only Boy Awake" när mejlet från Hollywood damp ner i inkorgen.

– Jag trodde först att det var skräppost och tänkte slänga det, säger Christoffer.

Det här är en historia han fått berätta ofta, för som tur var skickade han vidare mejlet till sin agent i Tyskland. Det var personer bakom Netflix-serien "Tretton skäl varför" ("13 reasons why") som ville använda albumets titellåt. Låten med Meadows hörs i avsnitt tre i en scen där huvudpersonerna sitter ovanpå en biograf och tittar på månen.

– De spelar nästan hela låten, så den fick verkligen en framträdande plats. Dessutom passar texten in väldigt bra. Jag är rätt imponerad av hur de hittat min låt, de måste ju ha lyssnat på massor av nyutgiven musik.

Netflix-serien ledde till att publik världen över fick upp öronen för Meadows musik, och Christoffer Wadensten kunde plötsligt se sitt album klättra på tio-i-topplistorna över streamad musik i flera olika länder. Tv-serien betalade med en klumpsumma, men försäljningen gör att han har en större ekonomisk trygghet i dag. Som någon kommenterade: Varje dag strömmas nu Meadows musik mer än Kents.

– Siffror betyder ju mycket i branschen. Även om musiken fortfarande är densamma, och de jag spelar för också, så har jag nu ett litet team omkring mig så jag kan fokusera mer på att göra musik.

Efterfrågan har ökat, och Christoffer har fått turnera i fler länder och världsdelar, och nya länder är redan inbokade. Bland följarna i sociala medier kan han exempelvis räkna in 10 000 tonårstjejer i São Paulo. Fortfarande får han mejl från personer som berättar vad låten betytt för dem.

– Det är en fin upplevelse att något man själv känt och försökt dölja i poesi också sätter ord på vad någon annan känner. Det är det som är hela grejen: Att först få ur sig något och att sedan nå in hos någon annan.

Fakta: Christoffer Wadensten

Artistnamn: Meadows

Ålder: 39 år

Aktuell: Spelar på konserten "Örebro tillsammans för Musikhjälpen"

Fakta: Konserten

Örebro tillsammans för Musikhjälpen

När: Onsdag 21 november. 17.30 är det insläpp, 18.00 börjar konserten som slutar 20.30

Var: Nikolaikyrkan

Medverkande artister: Anna Fogel, Nisse P, Joacim och Maia Dubbelman, Olle Unenge, Hello Ocean, Karin Wistrand tillsammans med Björn Lycklig och David Södergren, Isabella Lundgren, Martin Håkan, Meadows, The Bland samt Anders F Rönnblom

Bakom "Örebro tillsammans för Musikhjälpen" ligger NA, Svenska kyrkan i Örebro, City Örebro, P4 Örebro, Kulturaktiebolaget, Örebrokompaniet och Örebro universitet

NA kommer att sända delar av konserten live på na.se

I år sänds Musikhjälpen från Lund mellan den 10 och 16 december. Årets tema är ”Alla har rätt att funka olika”.