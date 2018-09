Ki och Daniel ute ur Idol – men kan fortfarande ta revansch

"Det var som att se femåringar slå upp ett campingtält" sa juryns Alexander Kronlund efter att Ki Soes grupp framfört Backstreet boys "I want it that way" i gruppmomentet.

Gruppen var inte den enda som fick ta emot hård kritik, många deltagare fick lämna tävlingen i gruppmomentet där juryn har höga förväntningar på de tävlande.

Örebroaren Daniel Sörbye fick också lämna Idol efter att gruppens framträdande inte räckt till.

De tävlande som har åkt ut under slutauditionen kan dock återvända till tävlingen genom "Revanschen" där tittarna har möjlighet att rösta tillbaka sin favorit till tävlingen.

