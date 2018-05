På onsdag kväll, den 23 maj, spelas det upp under rubriken "Kvarngårdsrock". Några gånger per termin så bjuder Väntjänsten in till underhållning med lite modernare tongångar. Målet är att nå pensionärer i de yngre åldrarna.

– Den här gången är det Folkessons gitarrer som spelar, berättar Helena Larserö.

Det blir musik från både 1950-, 60- och 70-talen. Ett komplement till den dragspelsmusik, som är vanlig på repertoaren vid pensionärssamlingar.