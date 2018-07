Konstnärer väntar på svar på öppet brev till Kumla kommun

Föreningarna, The Art of Sweden och Örebro Läns Konstnärsförbund, skickade i mitten av maj ett öppet brev till Kumla kommun. De anser att kommunen på flera sätt har åsidosatt reglerna för offentlig upphandling när vårdboendet Akvarellen skulle utsmyckas och dessutom att ordföranden i den jury som valde ut de konstverk som skulle köpas in, var jävig.

”Varför reagerar inte politikerna i kultur och fritidsnämnden? Vad anser kommunens revisorer?” skriver de två konstföreningarna i sitt brev.

Kritiken mot konstinköpen har blivit en följetong, bland annat anmälde Kumlakonstnären Olle Medin hanteringen till Konkurrensverket.

Brevskrivarna hörde i början av året av sig till Kumla kommun och begärde ut dokument som rör konstinköpen. Efter att ha studerat dessa dokument har man skrivit det öppna brevet till Kumla kommun.

Föreningarna anser att kommunen borde ha gjort en offentlig upphandling av konsten. Skälet, enligt anmälan, var att den totala summa man köpte in konst för vida översteg 535 000. Varor som understiger den summan kan kommunen köpa in med så kallad direktupphandling utan att ta in förslag från flera leverantörer.

Kommunen å sin sida hävdar att det är priset på varje enskilt konstverk som ska bedömas och därmed skulle inte någon upphandling behövas.

I det öppna brevet (som publicerats i sin helhet av Kumlanytt) redovisar föreningarna den information de läst sig till i lagen om offentlig upphandling: att värdet av all konst som köps in till ett och samma ställe under ett år måste understiga 535 000 för att kommunen ska slippa göra en offentlig upphandling.