Madeleine Sund vann Kumla Teen Tour Future

Avsikten var att man skulle spela tre ronder, två på lördagen och en avslutande på söndagen. När halva startfältet hunnit ut på andra ronden nödgades tävlingsledningen avbryta spelet på grund av åska. Åskan höll i sig hela eftermiddagen och man beslöt att annullera ronden.

Söndagens rond kunde dock genomföras som planerat även om åskan hotade i grannskapet.

Teen Tour administreras av Svenska Golfförbundet och vänder sig till juniorer i åldern 13-21 år. Det är sex spelomgångar per år och man tävlar på tre olika nivåer. Future är mellannivån med flera spelplatser per omgång medan den högsta nivån, elit, endast har en spelplats per omgång. Upplägget är i stort sett samma som på de stora tourerna med baktanken att de spelare som vill gå vidare skall vara bekanta med hur tourspel går till.

Resultat flickor

1. Madeleine Sund, Kumla GK,146 (72+74) slag

2. Emily Johansson, Karlstads GK, 153 (76+77) slag

3. Tilde Rolandsson, Karlstads GK, 155 (80+75) slag

Bästa flicka från Örebro-distriktet blev Ida Sundgren, Örebro G&CC, med 162 (77+85) slag.

Resultat pojkar

1. Sebastian Nilsson, Öjestrand GC, 147 (74+73) slag

2. Viktor Nordwall, Örebro G&CC, 149 (78+71) slag

3. David Romlin, Säters GK, 151 (79+72) slag och Gustav Bårdén, Karlstads GK, 151 (76+75) slag.

Bästa kumlaspelare var Andreas Weiderman och Gottfridh Flink på delad 5:e plats med 152 slag.

Noterbart är att Sebastian Nilsson endast är 15 år och således kan fortsätta spela på Teen Tour i sex år. Hans hemmaklubb Öjestrand GC ligger strax söder om Sundsvall vilket gör att han har långt till de flesta tävlingsplatserna.