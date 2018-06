Protestlistor mot förslag på översiktsplan överlämnades till Kumlapolitiker

Till de fysiska protestlistorna fogades också en digital protestlista med över 600 namn där människor från hela landet vänder sig mot planerna att använda jordbruksmark för bostäder och industri.

Det är så som förslaget till ny översiktsplan ser ut just nu. Fram till på söndag finns det möjlighet att lämna in synpunkter och det var det som ett tiotal Kumlabor gjorde under tisdagsförmiddagen.

Läs mer:

Kumlabor vill att någon tar ansvar för förslaget till ny översiktsplan - bra jordbruksmark riskerar att bebyggas

De som överlämnade protestlistorna mötte bland annat kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Katarina Hansson, och chefen för samhällsbyggnadsenheten Christina Gustavsson.

– Det kanske inte verkar vara så många namn, men bakom varje namn finns timslånga samtal med oroade människor där många inte hade en aning om de här planerna, berättade Anna-Lena Johansson.

Katarina Hansson uttryckte tacksamhet över engagemanget som de protesterande visade och hur de utövade sin rätt i en demokratisk process.

Christina Gustavsson framförde att de välgrundade synpunkter om jordbruksmarken, som de protesterande framförde, med all säkerhet kommer innebära att förslaget till ny översiktsplan arbetas om.