Någon hade under natten tagit sig in i den låsta och larmade bilen som stått parkerad utanför ett öppet sovrumsfönster och plockat bort instrumentpanelen och annan fast interiör. Bilens ägare kunde inte se hur någon har kunnat ta sig in i bilen. Däremot skällde hans hund vid tretiden under natten och det kan ha ett samband med stölden tror ägaren.