Febril aktivitet hos kommunen kring brandläget i skogstäta Laxå

Under torsdagen meddelade Laxå kommun att man tagit det unika beslutet att på egen hand införa totalt eldningsförbud, istället för att vänta på ett eventuellt besked från Länsstyrelsen. Brandrisken upptar en stor del av kommunledningens arbete just nu.

–Det är oroväckande att en del personer inte följer eldningsförbudet, säger Jörgen Petersén, som är tillförordnad kommunchef i Laxå under sommaren.