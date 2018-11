Kommunen bekostar bortsparad busstur

– Det här är ett principiellt helt felaktigt beslut, men i realiteten är det nödvändigt, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

När regionen drog ner på antalet bussturer, drog de in "mitt på dagen"-turen i båda riktningarna mellan Laxå och Finnerödja. De som börjar skolan klockan 13 måste åka till skolan 7.30 och vänta hela förmiddagen. De som går på morgonen kommer inte hem förrän sent på eftermiddagen.

– Vi har redan sett folk flytta från Finnerödja på grund av detta. Om vi ska ta emot fler invånare till vår kommun, måste vi kunna utnyttja Finnerödja som bosättningsort och då måste det finnas kommunikationsmedel mitt på dagen, säger Bo Rudolfsson.

Laxå kommun har gjort en skatteväxling med regionen för att den ska sköta kollektivtrafiken. Men neddragningen påverkar vår kommun negativt och Bo Rudolfsson är inte nöjd.

Kan man bryta skatteväxlingen och bygga upp sin egen kollektivtrafik i kommunen?

– Nej det går inte.

Han reagerar på att de besparingar regionen nu gör utifrån sin budget på kort sikt, inte ser till något helhetsperspektiv.

– Det finns så mycket annat som påverkas av neddragningarna, på längre sikt. Det går inte bara att titta på regionens budget när man pratar kollektivtrafik. För kommuner som Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg och så vidare, så är kollektivtrafiken en livsnödvändighet för fortsatt utveckling, säger Bo Rudolfsson.

Nu har Laxå kommun avsatt pengar för att sätta in en buss under resten av terminen. I januari kommer de att betala in extra pengar till länstrafiken för att mitt-på-dagen-turen ska sättas in igen enligt tidtabellen.